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Hyundai「Level 4自動駕駛氫氣卡車」美國亮相！8分鐘充滿可跑724KM

圖文／7Car 小七車觀點

韓國車廠 Hyundai 宣布與自動駕駛軟體公司 Plus 合作，在美國 ACT Expo 潔能運輸交通展推出了美國首款 Level 4 自動駕駛技術的 8 級氫燃料電池電動卡車。美國潔能運輸交通展 (Advanced Clean Transportation EXPO, ACT) 為北美最大潔能運輸科技展，其中包括 AI 科技、電動車、電動車零件等企業參展，並吸引貨運公司、租車業者等買主來觀展。

▲Hyundai 宣布與自動駕駛軟體公司 Plus 合作，開發 8 級氫燃料電池電動卡車專用的 Level 4 自動駕駛技術。

Hyundai 從 2020 年開始致力於開發 Xcient Fuel Cell 氫燃料卡車，這次配備 Plus 公司開發的 SuperDrive Level 4 自動駕駛技術，代表著北美 8 級燃料電池電動卡車首次進行 Level 4 自動駕駛技術的測試，目的是展示更安全、更高效和可持續的卡車運輸的潛力。

另外 Plus 公司的 SuperDrive 技術已分別在美國、歐洲和澳洲等國家部署，整合了雷射雷達、雷達和攝影機等先進感測器，提供全面的感應、規劃、預測和自動駕駛能力。

在去年的 ACT 博覽會上，Hyundai 宣布 Xcient Fuel Cell 配置 2 組 90 kW氫燃料電池組，能量來源為緊貼駕駛室後方 7 個儲氫槽，在 350 bar 壓力條件下，可儲存 31 kg 氫氣，單次充氫最快 8 分鐘可完成，最大續航來到 400km。此外，車輛底板位置亦具備 72kWh 鋰電池組做為動力釋放儲備，馬達總輸出則來到 470hp / 228.3kgm，基本上性能輸出與傳統柴油車頭相較毫不遜色。續航里程方面每次充滿可提供超過 450 英里 (約 724 公里) 的表現，最大酬載能力達 37,000 公斤。

Hyundai 希望透過氫能源的優點來改善交通環境，同時也將推廣至其它的交通工具，除了商用車輛之外，還可以拓展至船舶或者空中載具。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Hyundai現代氫氣卡車自動駕駛無人車汽車新車貨車燃料電池

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