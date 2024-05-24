TOYOTA「經典越野休旅」推10連勝特仕版　達卡風彩貼、越野框上身

▲為慶祝在達卡拉力賽量產車組別拿下10連勝，TOYOTA在阿聯酋推出Land Cruiser 10th Victory Edition特仕版。（圖／翻攝自TOYOTA）



記者林鼎智／綜合報導

為了慶祝TOYOTA在達卡拉力賽量產車組別中取得10連勝，TOYOTA在阿聯酋推出「Land Cruiser 300 10th Victory Edition」十連勝特仕版，具有18吋輪圈、拉力風格彩繪貼紙，目前已在當地上市，要價319,900阿聯酋迪拉姆，折合新台幣約268.4萬。

這款10連勝特仕車是以Black Edition為基礎，具有黑化處理的水箱護罩、下護板、登車踏板、土除、車頂架及窗框／頭燈飾框等，並採用18吋8爪黑色越野輪框，搭配285/60 R18全地形輪胎，車身也有獨特的黑色／灰色彩貼，一路延伸至後保桿，以紀念Land Cruiser的賽事成績。

▲特仕車換上18吋8爪輪框，並具有拉力風格的車身採貼，不過特仕車僅限汽油動力車型。



座艙內則變化不大，包括標配的9吋中控螢幕、3區恆溫空調、木紋飾板、真皮方向盤與織布座椅等。動力上，Land Cruiser 300 十連勝特仕版僅限汽油車型，與一般版本同樣採3.5升V6汽油渦輪引擎，搭配10速自排變速箱、4WD系統，具有415匹最大馬力。

TOYOTA Land Cruiser 300十連勝特仕版僅限阿聯酋市場販售，當地售價為319,900阿聯酋幣，折合新台幣約268.4萬，僅比當地販售的Land Cruiser GR Sport略低一點，後者約412,900 阿聯酋迪拉姆（折合新台幣約346.4萬）。

▲車內採9吋中控螢幕、3區恆溫空調、木紋飾板、真皮方向盤與織布座椅等，與一般車型相同。