KIA「EV3入門電動休旅」登場！2電池容量、續航600公里台灣明年見

▲影片來源：KIA



記者林鼎智／綜合報導

KIA「入門電動休旅」EV3近日全球展演，預計7月就會在南韓市場率先上市，台灣及亞洲最快在明年初導入。新EV3尺碼介於Stonic與Sportage之間，首波採單馬達前驅、共有2種電池容量，預估售價將落在30,000-35,000美元左右，折合新台幣約92.4-107.8萬之間，成為KIA最平價的電動車。

▲KIA EV3入門電動休旅亮相，台灣市場預計在明年初上市，最快今年底有機會看到實車。



新EV3同樣搭載E-GMP平台，不過不同於EV6、EV9，EV3則採400V電能架構，車身尺碼為4,300mm x 1,850mm x 1,560mm，軸距2,680mm，具有相當討喜的靈活車格。外觀上也維持概念車設計，具有Star Map頭燈／日行燈組、隱藏式車門把手等，另外也提供GT Line套件，透過前後保桿、進氣壩、輪拱等黑化處理增添運動感。

▲EV3尺碼介於Stonic與Sportage之間，海外售價落在百萬左右。



座艙部分則採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕與5吋空調面板，結合水平冷氣出風口、雙幅式方向盤（GT Line車型為3幅式）、語音助理、V2L車外供電、手機數位鑰匙等等，可說是相當有誠意；空間表現上，EV3也有前25公升置物廂、後行李廂460公升起跳的表現，座艙鋪陳也使用環保材質。

▲雖是入門電動休旅，但EV3也具有雙12.3吋儀表、中控螢幕，另外也有V2L、手機數位鑰匙功能等，空間則有前25公升置物廂、後行李廂460公升起跳的表現。



新EV3採單馬達前驅、最大馬力201匹／28.9公斤米扭力，0-100km/h加速7.3秒，電池共有58.3kWh、81.4kWh兩種容量選擇，最大續航力可達600公里，10-80%充電可在31分鐘內完成。台灣市場部分，預計新EV3在明年初上市，最快有望在今年底亮相。

▲EV3採201匹單馬達前驅，共提供58.3kWh、81.4kWh兩種電池選擇，最大續航力可達600公里。