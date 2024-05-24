台灣KIA EV9電動休旅上市時間曝！預售279.9萬起、共有6-7人座

▲KIA EV9確定在6／19正式發表，目前預售自279.9萬起，並且有高達8成以上訂單都是頂規車型。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在去年12月展開預售、並在6小時就接單破200張後，KIA台灣森那美起亞也發出媒體通知，將在6/19發表EV9豪華電動休旅，目前該車預售自279.9萬起，共有6人座、7人座選擇，也是目前KIA品牌歷來最昂貴的車款。

KIA EV9預售價

Earth RWD：279.9萬

GT Line 4WD：299.9萬（Ottoman選配價座椅10萬、旋轉座椅選配5萬，6人座車型才可選數位後視鏡套件，選配價10萬）

▲EV9不僅是市場少有的6-7人座大型電動休旅，也是KIA品牌歷來最貴車款。



新EV9是台灣市場少數6-7人座大型電動休旅，車頭搭載首創的數位光柵、IFA智慧LED頭燈，並具有Star Map日行燈等，另外也可選配數位後視鏡套件，整體視覺相當搶眼。

▲EV9限定6人座車型才可選數位後視鏡套件，選配價10萬，該數位後視鏡套件包括車內中央的9.6吋及車外兩側的7吋 OLED電子數位後視鏡。

車內則有一體式雙12.3吋數位儀表、中控螢幕、Meridian頂級音響系統，並且有標準7人、旋轉6人及尊榮6人座選擇，旋轉6人座可將第2、3排面對面排列，並具有第2排前後滑移330mm表現；尊榮6人座則採第2排Ottoman獨立座椅，具有一鍵傾倒、電調、腿靠等功能；EV9也具有指紋辨識裝置，可記憶車內座椅、空調、語言等設定。

▲旋轉6人座車型可讓第2排對外轉90°、對內180°，使第2排能與第3排面對面坐。



KIA EV9搭載E-GMP平台，具有800V電能架構、電池容量皆為99.8kWh。其中入門Earth RWD單馬達後驅具204匹／35.7公斤米扭力，續航力達541公里；而雙馬達全驅的GT Line車型則是385匹／71.4公斤米扭力，續航505公里，並可在直流快充下，於24分鐘完成10-80%充電。

▲EV9皆搭載99.8kWh鋰電池，最大續航力可達541公里。