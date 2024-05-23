福特「量產最強野馬」接單7500張　800匹起目標紐柏林最速美國車

記者林鼎智／綜合報導

堪稱「可合法上路」、「量產最強野馬」的福特（Ford）Mustang GTD，在美國、加拿大開放預購後，短短37天就累積超過7,500張訂單，該車要價325,000起美元（折合新台幣約1,001萬），也讓北美福特暫停接受預訂，因為其產量預計每年只有300-700輛，2年總共僅600-1,400輛左右。

▲福特「合法上路終極野馬」Mustang GTD在美國開賣後，37天便接單破7500張，也讓官方緊急暫停預定。（圖／翻攝自Ford，以下同）



為了符合GT3賽事的量產限制，這款可合法上路的Mustang GTD將搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合自手排變速箱，並採前後50:50車重分佈、乾式油底殼設計，儘管原廠尚未公布數據，但確定至少自800匹起跳、並具有8,000rpm高轉紅線區的表現。

▲Mustang GTD可說是道路版GT3賽車，原廠表示將搭載5.2升V8機械增壓、8,000rpm紅線區，馬力至少800匹起跳。



不僅動力驚人，這輛合法終極野馬也配備碳纖維中央傳動軸、鈦合金排氣管、可變排氣系統，懸吊更是改採前雙A臂、後水平避震設計，並具有電子阻尼可調、前後液壓控制系統等功能，另外也取消後座座椅、並使用大量碳纖維材質來精減車重，滿滿好料與稀有性也讓不少玩家先下訂再說。

福特也預告，Mustang GTD也將在歐洲開放預購，這款終極野馬也會在6月的利曼24小時耐久賽上首次亮相，並且參加古德伍德速度節，目標刷新紐柏林賽道單圈成績、成為紐柏林賽道最快的美國量產車。

▲這輛合法終極野馬車重分佈50:50、採前雙A臂、後水平避震設計，全車也移除後座、換上大量碳纖維材質減輕重量。