ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福特「量產最強野馬」接單7500張　800匹起目標紐柏林最速美國車

記者林鼎智／綜合報導

堪稱「可合法上路」、「量產最強野馬」的福特（Ford）Mustang GTD，在美國、加拿大開放預購後，短短37天就累積超過7,500張訂單，該車要價325,000起美元（折合新台幣約1,001萬），也讓北美福特暫停接受預訂，因為其產量預計每年只有300-700輛，2年總共僅600-1,400輛左右。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特「合法上路終極野馬」Mustang GTD在美國開賣後，37天便接單破7500張，也讓官方緊急暫停預定。（圖／翻攝自Ford，以下同）

為了符合GT3賽事的量產限制，這款可合法上路的Mustang GTD將搭載5.2升V8機械增壓引擎、8速雙離合自手排變速箱，並採前後50:50車重分佈、乾式油底殼設計，儘管原廠尚未公布數據，但確定至少自800匹起跳、並具有8,000rpm高轉紅線區的表現。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲Mustang GTD可說是道路版GT3賽車，原廠表示將搭載5.2升V8機械增壓、8,000rpm紅線區，馬力至少800匹起跳。

不僅動力驚人，這輛合法終極野馬也配備碳纖維中央傳動軸、鈦合金排氣管、可變排氣系統，懸吊更是改採前雙A臂、後水平避震設計，並具有電子阻尼可調、前後液壓控制系統等功能，另外也取消後座座椅、並使用大量碳纖維材質來精減車重，滿滿好料與稀有性也讓不少玩家先下訂再說。

福特也預告，Mustang GTD也將在歐洲開放預購，這款終極野馬也會在6月的利曼24小時耐久賽上首次亮相，並且參加古德伍德速度節，目標刷新紐柏林賽道單圈成績、成為紐柏林賽道最快的美國量產車。

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲福特Mustang GTD。（圖／翻攝自Ford）

▲這輛合法終極野馬車重分佈50:50、採前雙A臂、後水平避震設計，全車也移除後座、換上大量碳纖維材質減輕重量。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車跑車雙門福特FordMustangGTDGT3野馬合法上路量產碳纖維機械增壓V8限量

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

保時捷「第2代Macan電動休旅」德國工廠下線！下半年開始陸續交車

保時捷「第2代Macan電動休旅」德國工廠下線！下半年開始陸續交車

麥拉倫推「F1傳奇車手紀念塗裝」　Senna同名超跑再現冠軍面容

麥拉倫推「F1傳奇車手紀念塗裝」　Senna同名超跑再現冠軍面容

電動車買氣差！福斯「中大型電動房車」無限期延後在美上市

電動車買氣差！福斯「中大型電動房車」無限期延後在美上市

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366