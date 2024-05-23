BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

▲BMW總代理發出媒體邀請，確定首款豪華電動旅行車i5 Touring將在6/6發表 。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼3月中展開預售後，BMW總代理汎德也正式發出媒體邀請，將於6/6發表BMW i5 Touring，該車也是台灣首款上市的豪華電動旅行車，共有eDrive40 Touring M Sport、M60 xDrive Touring兩款車型，預售價自339萬起。

BMW i5 Touring電動旅行車預售價

i5 eDrive40 Touring：339萬

i5 M60 xDrive Touring：495萬

▲新i5 Touring將有eDrive40、M60 xDrive兩種車型，預售價分別為339萬、495萬。

新i5 Touring具有5,060mm x 1,900mm x 1,515mm、軸距2,995mm的車身尺碼，後行李廂空間更來到570-1,700公升，同時也具有BMW電動車家族的i雙腎型水箱護罩、配備光型變化智慧LED頭燈等。

▲i5 Touring後行李廂空間達570-1,700公升，可惜取消過往獨立開啟後擋風玻璃的功能。

座艙部分也與i5房車相似，採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS8.5影音系統，包括車況抬頭顯示器、AR擴增實境導航、Bower & Wilkins音響、BMW環繞光幕、BMW手機數位鑰匙2.0等皆一應俱全；M60車型更配備M Sport進階套件、M整合式後軸轉向系統、M電子防傾桿等。

▲座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS8.5影音系統。



新i5 Touring皆搭載83.9kWh鋰電池，eDrive40車型在單馬達後驅下具有340匹／43.8公斤米，續航力達560公里；至於雙馬達全驅的M60車型則有601匹／83.6公斤米扭力，靜止加速破百只要3.9秒，續航力為506公里。

▲i5 Touring皆搭載83.9kWh鋰電池，最大續航力為560公里。