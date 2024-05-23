ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

▲BMW i5 Touring 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW總代理發出媒體邀請，確定首款豪華電動旅行車i5 Touring將在6/6發表 。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼3月中展開預售後，BMW總代理汎德也正式發出媒體邀請，將於6/6發表BMW i5 Touring，該車也是台灣首款上市的豪華電動旅行車，共有eDrive40 Touring M Sport、M60 xDrive Touring兩款車型，預售價自339萬起。

BMW i5 Touring電動旅行車預售價
i5 eDrive40 Touring：339萬
i5 M60 xDrive Touring：495萬

▲BMW i5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲新i5 Touring將有eDrive40、M60 xDrive兩種車型，預售價分別為339萬、495萬。

新i5 Touring具有5,060mm x 1,900mm x 1,515mm、軸距2,995mm的車身尺碼，後行李廂空間更來到570-1,700公升，同時也具有BMW電動車家族的i雙腎型水箱護罩、配備光型變化智慧LED頭燈等。

▲BMW i5 Touring預售。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW i5 Touring。（圖／翻攝自BMW）

▲i5 Touring後行李廂空間達570-1,700公升，可惜取消過往獨立開啟後擋風玻璃的功能。

座艙部分也與i5房車相似，採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS8.5影音系統，包括車況抬頭顯示器、AR擴增實境導航、Bower & Wilkins音響、BMW環繞光幕、BMW手機數位鑰匙2.0等皆一應俱全；M60車型更配備M Sport進階套件、M整合式後軸轉向系統、M電子防傾桿等。

▲BMW i5 Touring預售。（圖／翻攝自BMW）

▲i5 Touring（圖／翻攝自BMW）

▲座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS8.5影音系統。

新i5 Touring皆搭載83.9kWh鋰電池，eDrive40車型在單馬達後驅下具有340匹／43.8公斤米，續航力達560公里；至於雙馬達全驅的M60車型則有601匹／83.6公斤米扭力，靜止加速破百只要3.9秒，續航力為506公里。

▲i5 Touring（圖／翻攝自BMW）

▲BMW i5 Touring預售。（圖／翻攝自BMW）

▲i5 Touring皆搭載83.9kWh鋰電池，最大續航力為560公里。

►台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

►74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：汽車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

74.9萬起！現代「Venue小改款」預售　3車型標配升級Level 2

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣「TOYOTA Crown皇冠」新年式升級！頂規增後軸轉向、漲3萬

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

台灣4月新車銷量「納智捷n7奪電動車冠軍」！MG HS持續穩坐第2名

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

三菱「經典越野休旅」最終小改款！面容翻新、單一2.4升柴油動力

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

台灣Suzuki「百萬內手排小鋼炮」宣告停售　蠅量級車重操控超靈活

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

賓士主管級車型「化身西裝暴徒」！德知名改裝廠推出新E-Class套件

「新超跑品牌」預告8月亮相　老闆大有來頭、主打純粹駕駛體驗

「新超跑品牌」預告8月亮相　老闆大有來頭、主打純粹駕駛體驗

Yamaha YZF-R7將迎小改款？新整流罩、散熱系統專利圖曝光

Yamaha YZF-R7將迎小改款？新整流罩、散熱系統專利圖曝光

大陸品牌小鵬汽車G9進軍法國！起跳價約新台幣210萬主攻高端市場

大陸品牌小鵬汽車G9進軍法國！起跳價約新台幣210萬主攻高端市場

TOYOTA GR Corolla有望追加自排版　300匹動力讓更多人享用

TOYOTA GR Corolla有望追加自排版　300匹動力讓更多人享用

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366