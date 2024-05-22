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「新超跑品牌」預告8月亮相　老闆大有來頭、主打純粹駕駛體驗

▲影片來源：Nilu27

記者林鼎智／綜合報導

新超跑品牌Nilu27預告將在今年8/15圓石灘車展推出新車，該品牌是由知名設計師Sasha Selipanov創立，他曾操刀Bugatti Chiron、Koenigsegg Gemera與Genesis Essentia等概念發想，在離開Koenigsegg設計總監一職後自立門戶。

▲新超跑品牌Nilu27。（圖／翻攝自Nilu27）

▲新超跑品牌Nilu27預告首款作品將在8月亮相，該品牌是由知名設計師Sasha Selipanov創立，曾設計Bugatti Chiron、Koenigsegg Gemera與Genesis Essentia等知名車款。（圖／翻攝自Nilu27）

從釋出的預告來看，首款Nilu27超跑也頗有Koenigsegg的設計風格，不僅具有鷗翼式車門，車尾中央還有3出圓形尾管，而碩大的後輪車寬、引擎支架與肌肉線條，強調其貨真價實的超跑身份。

儘管目前還不確定Nilu27新超跑的動力及相關數據，但Selipanov強調Nilu27作為全新超跑品牌，車款既美麗又野蠻，不會受到數位化、電動化等因素干擾影響，將專注在終極汽車體驗，至於確切的生產數量、售價則還要等到圓石灘車展才能得知。

▲新超跑品牌Nilu27。（圖／翻攝自Nilu27）

▲Nilu27頗有Koenigsegg的風格，其強調不受數位化、電動化等因素干擾，主打最純粹的終極汽車體驗。

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