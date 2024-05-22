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美規本田Civic新年式亮相！首度導入2.0油電、輸出比歐規還大

▲美規Civic新年式導入油電 。（圖／翻攝自Honda）

▲美規Civic新年式車型首度導入2.0升e:HEV油電動力，具有200匹／32.1公斤米扭力，比歐規/台灣版本的184匹還大。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美本田（Honda）推出新2025年式Honda Civic，除了外觀微調外，也首度在北美市場導入e:HEV油電動力，共有Sedan房車、Hatchback掀背兩種車型，動力輸出達到200匹，比歐規/台灣版本（184匹）還大，內裝也導入Google影音系統，預料6月就會開賣。

美規新年式Civic新增4款車色（Solar Silver Metallic金屬銀、Urban Gray Pearl珍珠灰、 Blue Lagoon Pearl珍珠藍與Sand Dune Pearl沙色），前保桿兩側下緣也改採垂直導流孔，並放大進氣壩面積，油電車型更配有與車身同色的頭燈飾板、下擾流，同時汽油、油電車型皆換上燻黑尾燈。

▲美規Civic新年式導入油電 。（圖／翻攝自Honda）

▲美規Civic新年式導入油電 。（圖／翻攝自Honda）

▲美規新年式Civic除了Si車型外皆取消1.5升渦輪、保留2.0升自然進氣引擎，油電車型配有與車身同色的頭燈飾板、下擾流。

車內方面，油電Civic採灰內裝，頂規版本還配備真皮座椅、立體音響（12具揚聲器）、9吋中控螢幕、USB-C電源插孔，並且也內建Google車載資訊娛樂系統，具有無線Apple Carplay／Android Auto。

▲美規Civic新年式導入油電 。（圖／翻攝自Honda）

▲美規Civic新年式導入油電 。（圖／翻攝自Honda）

▲車內也導入Google車載資訊娛樂系統，中控螢幕為9吋，該2.0 e:HEV油電動力也比歐規版本輸出大。

動力上，美規新年式Civic除了Si車型之外皆取消1.5升渦輪動力，2.0升4缸自然進氣引擎則保留，至於新增的2.0升e:HEV油電動力則以2.0升引擎+前軸馬達，具有200匹／32.1公斤米扭力，比歐規184匹還大了不少，原廠也優化懸吊系統，重新調整減震桶與彈簧設定，官方更表示在油電動力下將可降低碳排量，並且會是所有Civic車型中具有最佳NVH寧靜度表現的車型。

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關鍵字：汽車本田Honda油電Civic美規喜美e:HEV渦輪車色小改款新年式

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