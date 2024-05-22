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TOYOTA GR Corolla有望追加自排版　300匹動力讓更多人享用

▲TOYOTA GR Corolla 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲繼自排暴力鴨後，最近也傳出TOYOTA將為GR Corolla增添自排版本。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在「暴力鴨」GR Yaris追加自排版後，TOYOTA（豐田）最近也傳出考慮為GR Corolla增添自排車型，並且搭載同一顆8速自排變速箱，為現行GR Corolla只有6速手排車型提供更多選擇。

事實上，不論從GR Supra、GR 86的銷售數據來看，有高達一半以上的買家都選擇自排車型，且自排GR Yaris在推出後也受到市場青睞，因此若GR Corolla推出自排版本，也有很大的機會成功。

▲GR Corolla MORIZO Edition。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA GR Corolla。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲現行GR Corolla僅有6速手排，動力與GR Yaris同樣為1.6升3缸渦輪，但馬力提升至300匹，若推出自排版，有望同樣搭載8速自排變速箱。

TOYOTA Gazoo Racing總裁Tomoya Takahashi近日就暗示，若有客戶需求，也許可以（推出自排GR Corolla）。現行GR Corolla同樣搭載1.6升3缸渦輪引擎，不過馬力較暴力鴨提升至300匹／40.8公斤米扭力，在同樣換搭8速自排變速箱下，僅會比手排車型增加18公斤，但也能讓更多人享受到駕馭樂趣。

▲GR Corolla MORIZO Edition。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然自排車型可能相較手排版本增加18公斤左右，但也能讓更多人享受到GR車款的駕馭樂趣。

關鍵字：汽車自排TOYOTA豐田GR Corolla手排暴力鴨GR Yaris掀背渦輪

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