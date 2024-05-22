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TOYOTA鬆口將推「全新性能休旅」！RAV4、Corolla Cross、C-HR將搭新動力

▲TOYOTA鬆口透露評估推出性能休旅計劃。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

▲TOYOTA鬆口透露評估推出性能休旅計劃。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

傳言已久的TOYOTA GR RAV4要來了？近來海外TOYOTA官方對外透露推出性能休旅可能，雖然並未表示太多細節與新車身分，但以目前旗下熱賣休旅觀察，C-HR、Corolla Cross甚至到中型休旅RAV4，或許都是官方評估考量目標。

▲TOYOTA鬆口透露評估推出性能休旅計劃。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

▲第2代C-HR流線的跑格線條，讓不少車迷敲碗推出真正的GR性能休旅。

近幾年熱衷推動Gazoo Racing性能的TOYOTA，從GR Yaris、GR Corolla問世都廣受全球好評，為品牌銷售注入一劑強心針，而近來TOYOTA高層接受外媒訪問時，鬆口透露評估全新性能休旅可能性，雖然沒有具體說明是哪種車款，但從市場銷售來推測，旗下熱賣的休旅未來都有望推出GR性能車，事實上，RAV4、Corolla Cross、C-HR等熱門休旅都有推出視覺取向的GR Sport，為了滿足更有駕馭樂趣的熱血消費者，未來有望看到TOYOTA推出更多真正的GR性能休旅。

▲TOYOTA鬆口透露評估推出性能休旅計劃。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

▲LEXUS首款擁有GR血統的性能休旅，LBX性能版最快有望今年見。

事實上，除了TOYOTA外，LEXUS也準備推出全新首款擁有GR血統的性能休旅，日前以概念車登場的LEXUS LBX Morizo RR，已相當接近最後量產型態，其搭載的正是GR Yaris的1.6升渦輪與8速變速箱，最快有望今年上市開賣！

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