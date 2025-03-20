Mazda預告2款「全新跨界休旅」！大改款CX-5搭2.5升油電新引擎

▲Mazda公告2025年重點計劃，下一代CX-5搭全新開發的Skyactiv-Z引擎。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

海外Mazda近期鬆口透露未來規劃，內容不僅提及下一代CX-5走向與全新的Skyactiv-Z引擎，還預告將還有2款主流的跨界休旅陸續登場，Mazda從2025年可是有不少新車值得期待！

▲CX-5首次獲得油電動力，要在競爭激烈的中型休旅市場一搏。

正在暖身預熱的新一代Mazda CX-5讓不少車迷關注，而發表時間點預計會在今年，同時原廠最新預告，全新開發的Skyactiv-Z引擎將成為CX-5一大戰力，將採用2.5升排氣量，結合油電技術，下一代CX-5有望成Skyactiv-Z引擎首搭車款。

Skyactiv-Z技術未來也將拓展到CX-60、CX-90等6缸引擎，且還能作為轉子引擎發電使用，讓Mazda未來達到期許的碳中和，這對日漸嚴苛歐洲環保政策，Skyactiv-Z無疑是一大助力。

▲Mazda大規模於泰國設廠，全新入門休旅將問世。

原廠並預告2款全新休旅計劃，主要由泰國工廠生產，而Mazda日前大手筆投資泰國設廠，當時還有款緊湊入門跨界休旅，該車傳言將命名為CX-20，主打更平價的首購族市場。

Mazda去年與大陸長安汽車推出的EZ-6電動房車獲得不錯迴響，接下來繼續與長安汽車合作，同樣也鎖定新能源市場，將比照EZ-6的模式，推出1款可支援PHEV油電、EV純電的全新跨界休旅。