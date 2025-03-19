改款「三菱Outlander休旅」歐洲開賣！只有單1油電折合新台幣180萬

▲改款新Outlander歐洲正式上市，只有PHEV油電。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

去年歐洲10月首發的小改款三菱Outlander，近日終於在3月中上市，其僅有單1的PHEV油電，來鎖定強敵TOYOTA RAV4 PHEV，當地售價折合新台幣180萬。

▲車頭進行小整容，視覺感受更有新鮮感。

作為新能源動力主戰場的歐洲，TOYOTA RAV4、三菱Outlander均把重心發展在電氣化技術上，近日在歐洲上市的小改款三菱Outlander，僅有2.5升PHEV油電，售價49,990歐元，折合新台幣180萬，要與TOYOTA RAV4 PHEV直球對決。

在原本的Dynamic Shield家族設計語彙下，採用蜂巢水箱護罩，上面輔以鍍鉻銀色飾條妝點，讓過去較為粗獷的風格，在小改款整容後，給人清爽俐落、時尚的視覺感。

LED頭燈造型依舊，不過內部燈泡升級至12顆，帶來炯炯有神氣勢，也能提高夜間行車照明，尺碼4,719x1,862x1,750mm、軸距2,704mm，值得一提的是，同樣在今年上市的美規小改款Outlander，接下來還有更帥的越野版計劃。

▲滿油滿電狀況下，繳出844公里行駛里程。

內裝從原本的9吋螢幕升級至12.3吋，並與Yamaha合作音響Dynamic Sound系統，依車型等級不同，有8支、12支喇叭，車室用料也經過升級，加入大量皮質鋪陳與全景大天窗，同時具備Mi-Pilot安全輔助駕駛，新Outlander配備上戰力提升不少。

三菱Outlander將主力放在電氣化陣容，在原本的2.4升PHEV系統強化，透過2.4升自然進氣搭配前後電動馬達，電池從20kWh升級至22.7kWh，輸出效率較過去提升40%，繳出302匹馬力、86公里純電續航力，並加大油箱容積來到53L，在滿油、滿電狀態下，可跑出844公里總續航。