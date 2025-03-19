MG「全新跑旅雙車型」泰國開賣！續航634公里折合新台幣137萬

▲MG於泰國推出最新電動跑旅IM6。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG於泰國最新上市IM6電動跑旅，該車其實就是上汽與阿里巴巴合作的智己汽車LS6，於泰國推出2款車型，提供單馬達後驅、雙馬達四驅，當地售價折合新台幣137萬起！

▲泰國MG IM6外觀、車內與智己汽車LS6相同。

MG IM6基本外型當與大陸智己汽車LS6一致，而相當有趣的泰國上市的MG IM6車外、車內都繼續沿用智己汽車的Logo，其2款車型售價分別為139.99、179.99萬泰銖，折合新台幣137與176萬，而同樣規格的智己LS6，在大陸售價為折合新台幣107與136萬。

採搶眼的斜背設計是MG IM6外型一大亮點，並具備相當寬敞的尺碼空間，擁有4,904x1,988x1,669mm長寬高、軸距達2,950mm，L型LED大燈、花瓣式的黑色鋁圈、紅色剎車卡鉗等，用來訴求IM6強調的運動跑旅韻味。

▲車內配置搶眼的26.3吋液晶螢幕。

內裝也相當精采，從儀錶延伸至中控的超大26.3吋液晶螢幕，空調出風口下方還配有1組螢幕可操作，20具喇叭音響、無線手機充電、沙發座椅等，以及符合L2等級的輔助駕駛科技，MG IM6配備應有盡有。

動力配置上，單馬達後驅採400V架構，搭配75度電池，輸出達208匹馬力，NEDC續航力為550公里，5.95秒完成破百加速衝刺；雙馬達四驅為800V架構，配置100度電池，輸出可達538匹馬力，NEDC續航力634公里，3.48秒完成破百加速衝刺。