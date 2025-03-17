TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

▲TOYOTA Crown Estate日本推出最新運動化套件。（圖／翻攝自Modellista）

記者徐煜展／綜合報導

家族車系最後一塊拼圖Crown Estate已經在日本3月發表，豐田御用的Modellista改裝廠自然不會放過吸金的機會，為Crown Estate量身訂製超帥氣的空力套件，展現完全不輸跑旅Crown Sport的運動感！

日本3月發表的TOYOTA Crown Estate，提供雙動力組合，共有2.5升油電、2.5升PHEV，售價開出635、800萬日圓，折合新台幣133與168萬，已經高於LEXUS NX的485～772.5萬日圓，折合新台幣101與162萬，剛上市的TOYOTA Crown Estate顯然已經在價格上帶來不少討論話題。

▲全新運動化套件環繞車身四周。

本次Crown Estate運動款主角，由豐田御用的Modellista操刀負責，名為Smart Elegance全新套件，於前後保桿、側裙四周等賦予視覺張力的運動化設計，不僅帶來更強的視覺衝擊力，加入些許的鍍鉻材質妝點，也提升不少豪華氣息。

▲提供更霸氣的21吋鋁圈。

新套件售價37.73萬日圓，折合新台幣約7.9萬，另還能再選擇更霸氣的21吋鋁圈，售價約為111.44萬日圓，折合新台幣約23萬。至於台灣市場上，已經悄悄註冊美規Crown Signia，其實就是日本3月剛發表的Crown Estate，後續會不會導入，靜待台灣和泰公布。