TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

▲大陸全新bZ7電動轎跑開賣！不僅售價再壓低，還推出完善的售後服務。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為大陸廣汽豐田年度重點大作！全新bZ7自去年上海車展發表後，已經在近期正式上市，搭配當地補貼政策後，一路將售價壓到人民幣14.78萬起，折合新台幣65萬能入手，且還針對電動車隱憂提供完善的保固售後服務。

▲TOYOTA bZ7、小米SU7紛紛趕在3月上市，搶攻電動轎跑市場。

小米改款新SU7才剛上市，廣汽豐田隨即推出bZ7電動轎跑，兩方較勁火藥味十足，bZ7定位為品牌純電旗艦轎車，大陸原廠公布限時補貼後售價落在14.78萬至19.98萬元人民幣（約新台幣65～89萬），原廠另表示，bZ7在預售期間已累積超過1萬張訂單，顯示市場關注度相當高。

▲廣汽豐田祭出超狂承諾，電池自燃賠新車，續航不正常衰減免費換新電池。

針對消費者最關心的電動車安全問題，大陸廣汽豐田也提出一系列保障措施，包括電池安全、衰減與續航等三大面向。官方承諾若發生電池自燃直接賠付新車，電池衰減超標則免費更換，並針對冬季續航提供檢測與更換時效承諾。

電池續航方面，bZ7提供88.13、71.35kWh兩種電池規格，88.13kWh對應單馬達與雙馬達，依車型不同擁有680、700、710公里等續航力；71.35kWh則有600公里。