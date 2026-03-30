ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸全新bZ7電動轎跑開賣！不僅售價再壓低，還推出完善的售後服務。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為大陸廣汽豐田年度重點大作！全新bZ7自去年上海車展發表後，已經在近期正式上市，搭配當地補貼政策後，一路將售價壓到人民幣14.78萬起，折合新台幣65萬能入手，且還針對電動車隱憂提供完善的保固售後服務。

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ7、小米SU7紛紛趕在3月上市，搶攻電動轎跑市場。

小米改款新SU7才剛上市，廣汽豐田隨即推出bZ7電動轎跑，兩方較勁火藥味十足，bZ7定位為品牌純電旗艦轎車，大陸原廠公布限時補貼後售價落在14.78萬至19.98萬元人民幣（約新台幣65～89萬），原廠另表示，bZ7在預售期間已累積超過1萬張訂單，顯示市場關注度相當高。

▲TOYOTA bZ7大陸啟動預售接單！折合新台幣70萬有找。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲去年於上海車展發表的全新TOYOTA bZ7，大陸即將在3月上市接單。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

▲廣汽豐田祭出超狂承諾，電池自燃賠新車，續航不正常衰減免費換新電池。

針對消費者最關心的電動車安全問題，大陸廣汽豐田也提出一系列保障措施，包括電池安全、衰減與續航等三大面向。官方承諾若發生電池自燃直接賠付新車，電池衰減超標則免費更換，並針對冬季續航提供檢測與更換時效承諾。

電池續航方面，bZ7提供88.13、71.35kWh兩種電池規格，88.13kWh對應單馬達與雙馬達，依車型不同擁有680、700、710公里等續航力；71.35kWh則有600公里。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3C-HR+bZ4X Touring

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【講不聽硬闖】腳踏車硬闖台鐵電扶梯　不聽勸慘摔...站務員急按停

推薦閱讀

「Nissan全新大空間休旅」大陸4月開賣！雙動力最大續航力650公里

「Nissan全新大空間休旅」大陸4月開賣！雙動力最大續航力650公里

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

賓利攜手英國高級珠寶品牌「再推聯名設計套件」！全車系都能客製化

賓利攜手英國高級珠寶品牌「再推聯名設計套件」！全車系都能客製化

最新文章

「Nissan全新大空間休旅」大陸4月開賣2026-03-30

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款2026-03-30

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車2026-03-30

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

賓利攜手英國高級珠寶品牌再推套件2026-03-29

縮小版F1跑車Suzuki隼重機引擎上身2026-03-29

Aston Martin代表作發展史一次看2026-03-29

Hyundai入門小休旅小改款印度登場2026-03-28

「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表2026-03-28

熱門文章

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

賓利攜手英國高級珠寶品牌再推套件2026-03-29

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車2026-03-30

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款2026-03-30

「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表2026-03-28

速霸陸將推「TOYOTA全新7人座雙生車2026-03-25

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬2026-03-23

縮小版F1跑車Suzuki隼重機引擎上身2026-03-29

「國產全新休旅來了」力抗高油價2026-03-24

相關新聞

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

台灣本田「進口油電休旅」今年見！日本搶先開賣新台幣74萬

台灣本田「進口油電休旅」今年見！日本搶先開賣新台幣74萬

【周焦點】歐系新跑旅接單　大改款LEXUS ES售價曝　多款進口新車上市

【周焦點】歐系新跑旅接單　大改款LEXUS ES售價曝　多款進口新車上市

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

賓利攜手英國高級珠寶品牌「再推聯名設計套件」！全車系都能客製化

賓利攜手英國高級珠寶品牌「再推聯名設計套件」！全車系都能客製化

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表！外型、內裝再進化

「賓士休旅大軍壓境」3款新車預告4月發表！外型、內裝再進化

速霸陸將推「TOYOTA全新7人座雙生車」！預告4月發表有舒適大空間

速霸陸將推「TOYOTA全新7人座雙生車」！預告4月發表有舒適大空間

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366