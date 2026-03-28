Hyundai「入門小休旅小改款」印度登場！外觀精修多項配備升級

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 於印度市場推出小改款 Hyundai Exter，雖然這款入門 SUV 自 2023 年問世至今時間不長，但這次官方仍透過外觀細節與內裝配備升級，進一步強化產品競爭力，同時維持其親民價格定位。

外觀方面，Exter 延續既有分離式 LED 頭燈設計，並保留 H 型日行燈辨識度，小改款重點集中於前保桿造型調整，包括更大面積水箱護罩、類鋁質飾板與車名字樣上移，使整體視覺更為集中。車側則新增更厚實的輪拱防刮材質，營造類外擴葉子板效果，並搭配全新設計的 15 吋鋁圈。車尾部分則導入雙層式尾翼設計，並調整尾燈間飾板與後保桿造型，同時新增 Golden Bronze 與 Titanium Black Matte 車色選項。

尺碼設定上，Exter 車長為 3,995 mm，為品牌在印度市場尺碼最小的 SUV，不過相較韓國市場販售的 Hyundai Casper 仍長出 400 mm 來滿足使用需求。

內裝方面，小改款維持 8 吋中控螢幕配置，但新增無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 支援，並導入 Navy Blue 與 Grey 雙色內裝組合，搭配碳纖維風格飾板提升質感。此外，還新增行車紀錄器、平底方向盤、金屬踏板飾件與中央扶手，並全面導入 USB Type-C 充電接口。

在安全與便利性方面，駕駛座高度調整、6 具氣囊、ESC 電子車身穩定系統與斜坡起步輔助系統已列為全車系標準配備，進一步提升入門車款的基礎安全水準。

動力系統維持既有設定，採用 1.2 升自然進氣四缸汽油引擎，輸出 82 匹馬力與 114 Nm 扭力，另提供 CNG 雙燃料版本，輸出為 68 匹馬力與 95 Nm 扭力。全車系皆為前輪驅動設定。行李廂空間方面，汽油車型為 391 L，CNG 版本則因氣瓶配置縮減至 225 L。

售價方面，小改款 Exter 在印度市場起價為 58 萬盧比，最高規車型為 94.2 萬盧比，較改款前略有調漲，但仍維持相對親民定位，並低於同品牌 Hyundai Venue 的價格帶。

面對當地包括 Tata Punch、Suzuki Ignis、Citroën C3、Renault Kiger 與 Nissan Magnite 等對手，小改款 Exter 透過細節優化與配備補強，持續鞏固其在入門 SUV 市場的競爭力。