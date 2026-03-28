【周焦點】歐系新跑旅接單　大改款LEXUS ES售價曝　多款進口新車上市

▲本周新車市場好熱鬧！豪華、一般進口多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

已經來到2026年第1季尾聲，各車廠開始卯足勁推新車備戰第2季，全新大改款Audi Q3開始接單，新一代LEXUS ES也在本周展開預售，寶嘉聯合則是延續去年新車大軍攻勢，一口氣端出多款熱門新車主菜。

▲新一代Audi Q3來了，預售價195萬起。

作為台灣Audi今年最重要的新車，大改款Q3官宣即將導入台灣（連結），延續過去MQB平台升級調校，具備L2輔助駕駛科技，台灣新一代Q3提供標準款、跑旅款，採雙動力、四款車型，預售價195萬起。

▲新一代LEXUS ES預售開跑，售價180萬起。

上周賓士才剛推出大改款CLA，採汽油、電動版雙動力，豪華日系LEXUS也不落人後，立即在本周派出大改款ES搶單（連結），採首度引進的全新2.0升油電系統，以及電動版雙動力，以更有空間優勢的CP值，搶攻豪華房車戰場。

▲Peugeot、Citroen主力車型推出新年式，配備升級調整。

寶嘉聯合本周針對Peugeot、Citroen品牌進行新年式戰力調整（連結），雖然售價有小幅調整，但有不少有感配備升級，408 GT PREMIUM FOCAL 140.8萬起，導入高級音響系統，5人、7人座休旅兄弟車3008與5008，售價154.8萬起，3008、5008 GT車型導入NAPPA頂級皮革跑車座椅；Citroen Berlingo XTR車型售價131.8萬起，升級Grip Control抓地力控制系統。

▲台灣本田油電CR-V預計2～3季左右上陣。

台灣本田開始即將派出王牌大將應戰！全新油電CR-V出現在內政部網站（連結），證實已經離上市不遠，採用2.0升自然進氣引擎搭配雙電動馬達架構，主打高效率與平順輸出，不僅能有效降低油耗，也能帶來更接近純電車的行駛質感，對於台灣目前高油價環境來說，當然有十足吸引力，且最重要的是，油電CR-V採2.0升排氣量，比RAV4的2.5升稅金更便宜。