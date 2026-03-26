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Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

圖文／7Car 小七車觀點

Sony Honda Mobility Inc. (下稱 SHM) 日前宣布，將中止首款電動車 Afeela 1 及正在開發中的第二款 Afeela 車型之開發與上市計畫。該決定是在母公司 Sony Group Corporation 與 Honda Motor Co., Ltd. 進行討論後所做出。

SHM 自 2022 年 9 月成立以來，致力於結合 Sona 的技術與 Honda 的專業知識與開發能力，推動高附加價值移動產品與相關服務的發展。然而，隨著 Honda 於 2026 年 3 月 12 日公布其電動化策略的重新評估，SHM 無法繼續採用原先由 Honda 所規劃提供之部分技術與資源，導致整體開發路徑面臨重大變數。

在無法按原定計畫推進產品上市的情況下，SHM 評估後認為已無可行方案繼續推動 Afeela 1 及其第二款車型的量產與銷售。為此，公司將對已於美國加州預訂 Afeela 1 的消費者進行全額退還預購金，以確保既有訂戶權益不受影響。

SHM 表示，未來將持續與母公司 Sony 及 Honda 進行討論，以釐清後續業務方向與可能的新發展策略。該公司強調，現階段尚未就未來是否進行其他移動服務或產品開發做出具體結論。

此一決策反映出電動車市場在技術快速變遷與企業策略調整下，跨領域合作仍面臨高度不確定性。業界普遍關注 Sony 與 Honda 後續在移動領域的合作動向，是否將進一步影響雙方在電動車與智慧移動生態系的布局。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Sony索尼Honda本田Afeela電動休旅車汽車新車

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