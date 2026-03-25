台灣本田「全新油電CR-V」來了！2.0升動力稅金挑戰TOYOTA RAV4

▲台灣本田油電CR-V現身曝光！表示離上市不遠了。（圖／翻攝自內部部緊急救援手冊）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田HONDA今年國產重點新車終於有新進展！備受關注的油電版CR-V，近期意外出現在內政部「緊急救援手冊」資料中，等同提前曝光關鍵車型資訊，也讓市場更加確信這款本田國產油電休旅，離正式登場真的不遠了。

▲台灣CR-V首次迎來全新油電，稅金比RAV4更平易近人。

台灣CR-V首次迎來e:HEV油電系統，以全球市場來看，這套系統已經相當成熟，採用2.0升自然進氣引擎搭配雙電動馬達架構，主打高效率與平順輸出，不僅能有效降低油耗，也能帶來更接近純電車的行駛質感，對於台灣目前高油價環境來說，當然有十足吸引力，且最重要的是，油電CR-V採2.0升排氣量，比RAV4的2.5升稅金更便宜。

值得注意的是，台灣本田登錄的油電CR-V，外型與現在販售的汽油版本略有不同，未來實際販售車型，還需後續台灣本田正式公告為主，文件中也暗示油電CR-V會有「S」與「Prestige」等車型。

▲現行汽油CR-V正在進行有感促銷清庫存，未來將以油電作主力。

台灣現行CR-V仍以1.5升渦輪汽油為主力，雖然動力表現不差，但在節能與使用成本上，始終與油電車存在落差，油電CR-V加入等於正式補齊產品戰線，直接對上TOYOTA RAV4 Hybrid等競爭對手，市場競爭將更為白熱化。

整體來看，這次油電CR-V提前露臉曝光，不僅為今年台灣本田國產新車計畫投下震撼彈，也讓消費者開始期待價格與配備策略。如果能延續品牌一貫的空間優勢，再加上油電節能光環，這台國產休旅，很可能會成為今年車市的關鍵戰將之一。