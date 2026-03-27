日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

▲日本比台灣快一步！搶先示範導入美規TOYOTA車系。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在等美規車零關稅正式拍板之時，日本市場已經先動起來，將原本TOYOTA主攻北美的車款重新帶回亞洲販售，包含Highlander與Tundra車系，而台灣和泰日前也拋出美規車計劃，日本美規車名單有很大的參考價值。

▲日本導入美規Highlander，採右駕油電規格。

Highlander被譽為高級放大版RAV4，採3排7人座配置，日本導入右駕版本，並未沿用美規左駕設定，顯示原廠在導入初期仍希望降低門檻、貼近當地用車習慣。

日本以2.5升油電系統搭配E-Four四驅配置，並以高規車型為主力販售，以最符合亞洲市場期待的配置來試水溫，這樣的安排，其實反映出TOYOTA對於大型休旅在亞洲市場的觀察，消費者不僅重視空間與實用性，同時也對符合日本消費者對油耗、配備有高度需求。

▲Tundra大型皮卡也進軍日本市場試試水溫。

除了熱門的Highlander，還包括採左駕設定的Tundra大型皮卡，兩者在策略上形成明顯對比，前者屬於經過在地化調整的主力產品，後者則更接近原汁原味的美規車，定位偏向小眾市場與形象展示，透露出原廠另一層測試意圖，除了觀察主流家庭休旅的接受度，同時也在試探市場對於純美規車型的容忍度。

不過日本這波美製TOYOTA，不會一開始就全國銷售，而是先從東京市場試水溫，預計2026年4月起，由東京經銷體系率先開賣美規Highlander與Tundra，接著7月與8月才會擴大至全日本市場。

▲台灣和泰日前拋出美規TOYOTA評估計劃！以上車款都是車迷討論熱門名單。

台灣和泰先前已公開拋出美規車導入構想，甚至結合零關稅議題，引發市場對未來產品線的各種想像，如今日本率先採取行動，等於提供一個更具體的參考樣本，從導入方式、車型選擇到配備設定，都有望成為台灣未來規劃的重要依據。