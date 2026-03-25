快訊／180萬起！Lexus「全新ES房車」預售開跑　電動版210萬入主

▲Lexus總代理和泰正式展開大改款ES預接單，預售價自180萬起。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

Lexus總代理和泰今（25）日宣布正式展開全新大改款ES房車預接單，並開出油電版180萬起、電動版210萬起的預售價，實車將在4／18至4／26於全台展開新車預賞，預計在4／28正式發表；為了讓電動版車主能有更好的用車體驗，首波前100台訂車可享1年隨插即充無限暢充優惠，不僅可有感降低用車成本，操作上也更加簡單便利。

Lexus全新ES全車系建議售價

ES 300h油電

豪華版：180萬

頂級版：200萬

ES 500e電動

頂級版：210萬

旗艦版：255萬

ES是率先採用最新世代Lexus家族設計語彙的車型，以簡潔線條營造出更具張力的視覺效果，車頭換上最新紡錘車體，搭配L型雙箭頭燈，尾燈則以Lexus字樣貫穿，車側配備有平整電子式車門把手，輪框式樣也是全新造型，帶來俐落的整體姿態。

▲新ES車身尺碼較過去有明顯增長，外型設計也採用全新世代家族語彙。（圖／翻攝自Lexus）

受惠車身尺碼加大，新ES的車室空間也全面優化，操作介面以14吋中控螢幕與12.3吋全數位儀表版為主軸，搭配品牌首見的感應式隱藏按鈕，讓操作便利性與簡潔純粹得以兼顧，而Lexus過去拿手的內裝面料、飾板材質與氛圍燈等，也都在ES上再次昇華，呈現出獨特的日式細膩氛圍。

▲內裝以14吋中控螢幕與12.3吋全數位儀表為主軸，並維持一貫的細膩日式氛圍。（圖／翻攝自Lexus）

動力方面，ES 300h採用2.0升油電動力，參照海外車型可輸出197匹馬力，而ES 500h則是以前後雙馬達構成Direct4電子式四輪驅動，最大馬力上看342匹，並能帶來505公里的續航力；雙車型均搭載最新世代的Lexus Safety System+ 4.0智動駕駛輔助，並有Lexus Link+智能聯網功能，帶來遠端操控能力。