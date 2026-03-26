台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

▲台灣中華舉行法說會再度提及，三菱品牌更有多款新車蓄勢待發。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣中華本周舉行最新法說會，在整體車市面臨景氣逆風之際，依舊端出新車攻勢與藍圖，其中最受矚目的，莫過於2年內5款新車戰略全面啟動，預告從2026年開始，台灣三菱將迎來一波前所未見的新車導入潮。

▲Xforce作為新車前鋒，展現出穩紮穩打的攻勢。

2025年台灣車市受大環境影響，總銷量較去年下滑約9.5%，國產車更衰退達10.7%。不過中華車仍繳出EPS 5.47元的成績，展現一定抗壓性，同時也喊出2026年內銷5.2萬台的目標，年成長上看18.6%，企圖在市場回溫時搶回主導權。

產品面才是真正重頭戲。中華車已在2025年底推出與三菱合作的戰略休旅Xforce，鎖定80萬跨界級距，主打Level 2駕駛輔助與多地形越野模式，強調舒適與科技兼具，不過更關鍵的，是接下來的產品佈局。

▲Destinator即將國產！預計今年上陣，搭載1.5升渦輪。

2年內5款新車，其中國產線最受關注的，就是一款全新7人座休旅三菱Destinator，這款車可視為Xforce的放大版本，尺碼與空間全面升級，鎖定家庭客群，並透過國產化壓低價格門檻，補上現行Outlander逐步退場後的市場空缺，等於直接切入台灣最熱門的7人座休旅戰場。

▲得利卡也在台灣原廠計劃中，未來台灣將導入6代車型。

除了Destinator外，現有商用與多功能車系也將迎來世代交替，日本現行第5代Delica D:5已進入產品週期尾聲，未來第6代車型有望導入台灣，且不排除採國產方式生產，這也意味著在台販售長達19年的第3代得利卡，終於有機會迎來真正的大改款世代更替，對商用與露營玩家來說都是重大轉折。

▲Outlander新一代預計改成進口，同時另還有Triton皮卡、越野休旅Pajero。

進口車陣容同樣值得期待，未來幾年內，三菱將陸續導入多款全球戰略車，包括全新世代Triton皮卡、新一代Outlander以及越野老字號Pajero，這三款車不僅產品力全面更新，也象徵品牌重新強化越野與形象。