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195萬起！台灣Audi今年重點休旅「大改款Q3接單」　帥氣跑旅沒缺席

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Audi今年最重要的主力休旅來襲！3月25日啟動第三代大改款Q3接單，包含普通版、Sportback跑旅，提供雙動力、4種車型，售價195萬起。

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）

▲新一代Q3帶來標準款與Sportback跑旅，共計4款車型。

台灣奧迪今日啟動全新第三代 Audi Q3車系預售，預售價自195萬元起，Q3迎來全新第三代力作，不僅是產品世代更迭，更是Audi續寫「都會豪華休旅」的新進化詮釋。同步引進最新世代 Audi Q3 SUV 、Q3 Sportback 雙車型，以更具張力的外觀造型設計，智慧直覺的數位互動體驗帶來更進化的駕駛體驗。

全新Audi Q3預售活動同步開跑，即日起於Audi官方指定平台完成預售流程與訂金支付，即可獲得「5微不至」限時雙重禮遇，享5年5次免費保養、5年原廠保固，同場加碼再抽F1 觀賽席位，敬邀四環車迷把握絕佳入主時機。

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）

▲外觀採用新生代特徵，頭燈具備智慧的科技。

全新Audi Q3展演型而有力的新世代設計風貌，車頭採新世代分離式頭燈組設計，搭配橫幅 3D 寬體水箱護罩設計，形塑更具侵略性視覺感，車側俐落折線於光影變化之下打造富層次的跑格身姿，全車系提供雙車型選擇，無論是空間靈活的SUV車型，或流線斜背的 Sportback 車型，皆展現與眾不同的個性風采。

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）
▲座艙如同A5、A6新家族特色，為Q3帶來更好的質感與數位科技體驗。

座艙空間搭載四環最新「Digital Stage 數位舞台」，串連11.9吋Audi虛擬座艙與12.8吋MMI觸控顯示幕，搭配簡潔介面設計與直覺資訊呈現，打造全景式智能駕駛艙；車內亦首度採用全新方向機柱雙撥桿設計，整合排檔與燈光控制不僅便於駕駛操駕方向盤時可直覺啟動多項功能，提供中央鞍座更多收納空間機能。另系統相容 Apple Carplay、Android Automotive OS，支援網路熱點連線下載 YouTube、Spotify等應用程式，完美接軌現代數位用車生活。

▲台灣Audi官宣大改款Q3接單！將在近期上市。（圖／翻攝自Audi）

▲動力提供2種選擇，高規配有精髓的quattro四驅系統。

全新Audi Q3提供TFSI 110kW與TFSI quattro 150kW兩款動力選擇，其中TFSI 110kW車型搭載48V輕油電系統與Audi主動式汽缸管理系統，於通勤日常提供高效節能表現。輸出提供150匹馬力。

TFSI quattro 150kW 車型則配置四輪驅動系統能毫秒分配動力，搭配更充沛的204匹馬力動力輸出，應對濕滑道路或蜿蜒山區游刃有餘。而於懸吊科技方面，Audi Q3 提供電子式阻尼控制系統可供選配，駕駛可依模式（舒適、自動、動態）調整阻尼硬度，讓日常代步與熱血操駕不再是選擇題。

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關鍵字：AudiA4Avant旅行車房車RS6 AvantA6 e-tronQ3新車預報

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