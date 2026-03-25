131.8萬起！台灣寶嘉聯合新車大軍壓境　熱門休旅、7人座都來了

▲台灣寶嘉聯合推出多款新年式車型，一舉涵蓋多種熱門級距。（圖／翻攝自寶嘉聯合）

記者徐煜展／綜合報導

法系進口大軍來襲！台灣寶嘉聯合於3月25日一口氣端出多款新年式新車，包含Peugeot 408、3008、5008車系，雪鐵龍更有Citroen Berlingo布丁狗主力的MPV車系，並針對多款車系進行配備升級調整。

▲408 GT PREMIUM FOCAL 140.8萬起，導入高級音響系統。

寶嘉聯合正式發佈 Peugeot與 Citroen 2026年全新正年式車型，透過產品編成優化與配備升級導入，全面強化各車系於設計質感、乘坐體驗與行駛表現等面向的整體實力。

帥氣有型的408 GT PREMIUM FOCAL車型售價140.8萬起，新增搭載價值超過8萬元之法國頂級音響FOCAL Premium Hi-Fi 音響系統，具備690W高功率輸出與12聲道音場架構，透過10支高性能揚聲器所構築的環繞音場。

▲3008、5008升級NAPPA跑車座椅，售價154.8萬起。

5人、7人座休旅兄弟車3008與5008也來湊熱鬧，售價154.8萬起，3008、5008 GT車型導入價值超過12萬元之NAPPA頂級皮革跑車座椅，雙前座配備 14向電動調整功能，並整合通風、電熱保暖與多模式電動氣壓按摩系統。

▲Citroen Berlingo XTR車型售價131.8萬起，升級Grip Control抓地力控制系統。

Citroen Berlingo布丁狗XTR車型售價131.8萬起，新增搭載Grip Control抓地力控制系統，導入價值超過新台幣3萬元的多路況行駛輔助配置。透過包含標準（Standard）、雪地（Snow）、泥地（Mud）與沙地（Sand）等多模式循跡控制設定，確保車輛在各種行駛環境下皆能維持穩定且精準的循跡表現。

同時，寶嘉聯合針對2026正年式車系同步導入全新升級之「整合式電子後視鏡附行車紀錄器」，該系統價值約新台幣32,900元，並列為2026正年式全車系標準配備。