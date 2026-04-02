「國產新休旅開賣」跟福特Territory、Honda CR-V拚人氣！配備升級更豐富

▲Nissan X-Trail再推入門限量車！帶來更完整的配備。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

國產中型休旅持續競爭，Nissan X-Trail再出招，最新推出更划算的入門款，限量推出30台X-Trail經典版免費規格升級優惠，舊換新價99.9萬元即可享有領航版安全、科技、便利三大升級，入主再享4萬元配件金及首年低月付5,888元起分期購車優惠。

▲入門款限量升級，比照中階款更完整的配備。

新推出的限量30台X-Trail，售價109.9萬，搭配舊換新99.9萬，以原本104.9萬入門經典款為基礎，比照中階115.9萬領航款做配備升級，升級內容包含安全配備前方四雷達、AVM 360度環景系統與RR-AEB後方緊急煞車系統。

另還有12.3吋儀表與12.3吋影音主機，並支援無線Apple Carplay與無線Android Auto功能，與足感應電動尾門。

動力維持1.5升渦輪搭配輕油電動力系統，可智慧切換8:1~14:1壓縮比，輸出204匹馬力，達16km/L平均油耗，同時標配ProPILOT智行安全系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統與AI 智能駕駛輔助，透過雷達與車用電腦協同運算，提前預警碰撞及迴避大型車輛，全車NVH靜音工程，前擋及前雙座車窗皆採用雙層隔音玻璃，營造頂級車室靜肅性。