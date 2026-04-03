「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

▲日本原廠引進TOYOTA美製車！由Highlander、Tundra當開路先鋒。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣還在等「美製車零關稅」政策拍板，TOYOTA已經在日本搶先示範！隨著美日達成貿易協議，日本同意在汽車、半導體等領域對美投資，也讓在美國製造的TOYOTA汽車正式導入日本市場，首波就帶來Tundra與Highlander，並預計今年夏天開賣。

▲Highlander售價比豪華取向的Alphard更貴，已經引起不少討論。

美製車TOYOTA已經在日本公布售價，但真的不便宜，其中最受關注的Highlander，被譽為放大版RAV4 7人座，在日本開出約860萬日圓，換算新台幣約172萬元，某種程度也反映出「美製車」跨市場販售的成本結構，並非單純想像中的便宜選項，且設定每月僅約40輛配額，顯示原廠對銷量採取相對保守策略，日本販售版本為右駕。

更有趣的是，若拿同品牌產品來看，價格落差就更有感，日本市場主打豪華與舒適的7人座MPV TOYOTA Alphard，入門售價約510萬日圓起跳，等於Highlander幾乎貴了超過300萬日圓，形成明顯對比。

▲Tundra大型皮卡售價更驚人，採左駕方式引進日本。

至於另一款Tundra，則維持典型美式皮卡設定，搭載V6雙渦輪引擎與四驅系統，售價更來到約1200萬日圓（約新台幣240萬元以上），月販售目標為80台，同樣走「形象大於銷量」路線，不過對比Highlander的右駕設定，Tundra則是採左駕規格引進日本。

整體來看，日本這波導入TOYOTA美製車，某種程度就像替台灣市場先做示範，畢竟國內台灣也在等美製車零關稅拍板，但從日本實際售價來看，即使關稅因素排除，運輸、認證與配備調整等成本，仍會讓最終售價維持在一定範圍。