台灣「TOYOTA Corolla新車」即將上市！日規60週年特仕車搶先接單

▲TOYOTA Corolla迎來60週年！台灣、日本都有新車規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

作為全球暢銷的Corolla車系，迎來60週年誕生紀念日，台灣、日本今年都會有新車規劃慶祝，日本已率先展開60週年特仕車預接單，預計於5月正式亮相，台灣也不會缺席，60週年特仕車推出時程同樣落在第二季。

▲日規60週年紀念版將透過外觀、內裝打造獨特的收藏價值。

日規60週年紀念版預計主打更鮮明的視覺識別，外觀導入大量黑化元素，包括前保桿、鋁圈等細節都換上黑色塗裝，營造更強烈的運動化氣息；車內則透過專屬「60週年徽章」與棕灰雙色皮椅，強化紀念車的獨特性與質感表現。

日規Corolla特仕車預計提供前驅與四驅設定，入門價格約落在320萬日圓，折合新台幣約64萬元起，鎖定入門到中階市場帶來更具話題性的選擇。

▲台灣也預告會有60週年紀念款，將涵蓋房車、休旅、掀背車等級距。

台灣市場規劃上，和泰早在今年初就已預告，將同步推出Corolla車系60週年特仕車，且不只單一車型，而是涵蓋Corolla Altis、Corolla Cross與Corolla Sport等主力產品，預計透過配備升級、專屬銘牌與外觀細節，打造更具收藏價值的限量版本。

值得一提的是，台灣Corolla Altis日前更在內政部消防署曝光改款動向，文件中顯示台灣Altis有望藉由60週年大日子，升級補上電子手剎車與全速域ACC，將為Altis帶來有感的戰力提升。

隨著現行第12代Corolla已進入產品週期後段，台灣、日本相繼透過60週年紀念車型刺激市場熱度，也替後續大改款鋪路，讓這款全球最暢銷車系在世代交替前維持銷售動能。