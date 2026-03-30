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TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

▲TOYOTA於泰國曼谷車展釋出新年式INNOVA。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於泰國曼谷車展釋出新年式INNOVA。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

全新TOYOTA Land Cruiser FJ越野小休旅於泰國發表，會場中還有1款熱門的牛頭牌不容錯過，泰國原廠同場加映新年式INNOVA Zenix，除了維持舒適的家用7人座空間外，還推出搶眼的運動款套件！

▲TOYOTA於泰國曼谷車展釋出新年式INNOVA。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式INNOVA Zenix搭配運動套件更有型。

新一代式INNOVA Zenix整體設計延續現行世代的跨界風格，新年式外型透過更動感的套件加持，讓原本偏務實的MPV多了幾分運動氣息，不再只是「家庭買菜車」，也不是過去台灣販售的商用車INNOVA，能看出新一代INNOVA Zenix積極向年輕族群靠攏。

▲TOYOTA於泰國曼谷車展釋出新年式INNOVA。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA於泰國曼谷車展釋出新年式INNOVA。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲與台灣過去舊款車型大不同，海外INNOVA已經轉型成舒適取向的家用MPV。

車內採用三排七人座設定，透過靈活座椅配置與寬敞車室空間，強調長途乘坐的舒適性。不論是第二排獨立座椅，還是第三排乘坐表現，都鎖定家庭出遊與商務接送需求，延續TOYOTA在MPV市場一貫的實用導向。

泰國新年式包含更細膩的用料與科技化介面升級，讓整體座艙氛圍更貼近當前主流休旅車水準，反映出泰國MPV市場正在轉型，不再只是空間夠用就好，而是開始講究質感與科技體驗。

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關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUV油電跨界INNOVARumion

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