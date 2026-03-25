速霸陸將推「TOYOTA全新7人座雙生車」！預告4月發表有舒適大空間

▲速霸陸、TOYOTA繼續維持緊密合作關係！預告全新7人座休旅即將登場。（圖／翻攝自速霸陸、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

速霸陸、TOYOTA積極拓展電動車版圖，除了有3款電動休旅外，近來速霸陸也有意用電動車攻佔7人座市場，原廠已經釋出預告，將於4月1日發表全新休旅，從動向來看，預計就是來自TOYOTA Highlander EV電動車。

▲速霸陸全新7人座插旗電動車戰場。

TOYOTA今年於2月11日發表全新Highlander EV電動休旅，捨棄傳統油電與燃油動力，象徵TOYOTA電動化戰略邁入重要里程碑。而速霸陸預告全新休旅，將與Highlander EV共用平台技術，都是雙方第1款7人座電動車。

全新TOYOTA Highlander尺碼5,050x1,989x1,709mm、軸距達3,051mm，相較過去油車的Highlander軸距2,716mm，新車直接拉長超過300 mm，整體視覺與空間表現，都更有「放大版 RAV4」甚至接近大型 SUV 的氣勢，最高續航力來到515公里。

▲動力提供雙馬達四驅。

速霸陸預料會以雙馬達四驅作為標準配置，從預告圖來看，新車在外型作了變化，擁有品牌象徵的水箱罩、發光廠徽設計，車頭的LED頭燈、日行燈帶來相當高的辨識度。

事實上，台灣即將上市的改款Solterra，以及未來e-Outback、Uncharted都與TOYOTA共用資源，而接下來的Highlander雙生車則會定位更高，提供更寬敞的7人座空間與更強的家用機能性。