高油價不用怕！「TOYOTA全新跑旅」可跑600公里　台灣將爭取導入

▲油價高漲，讓電動車再度引起不少關注。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

國際油價震盪不斷，台灣本週油價再度調漲，讓不少通勤族、小黃運將直呼吃不消，在全球油價升溫狀況下，TOYOTA最新的電動跑旅C-HR＋持續受到關注，不僅補強過去電動車續航與性能不足的印象，也被視為未來台灣市場的重要戰略車款。

▲C-HR＋外型亮眼，其內部更具有不輸RAV4的車室空間。

C-HR＋電動跑旅沿用熟悉的C-HR之名，新車採用e-TNGA電動車平台打造，與過去燃油C-HR沒有直接關聯，定位上則介於bZ4X與入門電動SUV之間，鎖定更年輕、都會導向的買家族群。

事實上，C-HR＋則可能作為接下來推動台灣和泰電動車版圖的焦點新作，目前海外電動車新陣容，包含改款新bZ4X、Urban Cruiser都已陸續導入台灣，C-HR＋、bZ4X Touring動向自然就受到台灣消費者關注。

台灣原廠其實對C-HR+相當有興趣，不過關鍵時間點，將落在海外改款之後，也就是待海外新車補齊最新TSS 4.0主動安全系統後，時程推估最快落在明年左右。

▲海外C-HR＋能跑出破600公里續航。

在最關鍵的續航表現上，C-HR＋可說是相當能跑，原廠提供57.7kWh與77kWh兩種電池配置，其中高階版本續航里程上看607公里（WLTP），即使入門車型也有約458公里水準，已達主流電動車水準之上。

充電效率同樣有所進化，支援最高150kW直流快充，從10%補電至80%約28分鐘，日常使用與長途移動都更具彈性。