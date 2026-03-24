「國產全新休旅來了」力抗高油價！鴻華先進Cavira上路測試今年開賣

▲鴻華先進第2款代表作，全新Cavira休旅開始測試。（圖／翻攝自內政部消防署、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

國際油價持續高檔震盪，台灣近期油價連番上揚，讓不少用車族壓力明顯增加，也讓「不用加油」的電動車再度成為市場討論話題，今年還有款國產電動車值得關注，由鴻華先進科技打造的全新電動休旅Cavira，近期已展開道路測試，預計今年第2～3季上市，瞄準高油價時代的用車轉型潮。

▲Cavira作為品牌第2款作品，外型、內裝與n7略有不同。

鴻華先進收購納智捷後，已推出第1款Bria電動車，而即將登場的Cavira，則被視為品牌第2款關鍵戰略車型，某種程度上也扮演n7後繼車的角色，象徵產品線正式邁入下一階段。

Cavira延續鴻海科技集團主導的電動車平台資源，主打中型電動休旅級距，鎖定家庭用車與通勤族群，在高油價壓力下，「充電取代加油」的低使用成本優勢，將成為這類國產電動車的主要賣點。

▲定位售價預計鎖定百萬區間，不排除維持過去n7百萬有找的入門款選項。

隨著台灣電動車市場逐漸成熟，從進口品牌到國產勢力競爭日趨激烈，Cavira的推出時機點相當關鍵，延續納智捷 n7打下的市場基礎，另一方面也得面對進口電動休旅的價格與品牌壓力，因此在續航表現、充電效率以及配備豐富度上，勢必會有更積極的強化策略。