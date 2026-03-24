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TOYOTA宣布「重新生產老牛魔王儀表台」！現代化材料製作更耐用

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 旗下 GAZOO Racing (GR) 部門近日宣布，作為「GR Heritage Parts Project」經典零件復刻計畫的一環，將正式重製並推出第四代 Supra (A80車型) 的儀表板總成。此零件預計於 2026 年秋季上市，並將在 4 月 10 日於日本千葉幕張展覽館登場的「Automobile Council 2026」展會中首度公開展示，成為該計畫中首款針對內裝大面積部件進行復刻的重要里程碑。

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

「GR Heritage Parts Project」自啟動以來，主要聚焦於車輛行駛、轉向與制動等核心機能的零件復刻，旨在延續經典車款的駕駛生命力。然而，隨著計畫逐步推進，Toyota 也持續收到眾多車主對於內裝與外觀零件的強烈需求，特別是容易因歲月老化而劣化的儀表板等部件。此次選擇重製 A80 Supra 的儀表板總成，正代表該計畫的復刻範圍已從功能性零件擴展至車室質感與完整性相關的領域，進一步協助車主維持愛車的整體狀態。

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

根據 Toyota 官方說明，此次復刻的儀表板總成涵蓋自方向盤上方延伸至副駕駛座前方區域，構成中控台上半部的主要視覺輪廓。在設計上，該部件忠實還原原廠的壓紋與表面紋理，甚至連紋理方向都經過仔細重現，確保裝著於實車上後能維持自然且一致的外觀。同時，考量到儀表板長期暴露於擋風玻璃下的陽光照射，容易出現收縮、龜裂等老化現象，Toyota在本次復刻過程中採用了現代化材料，在維持原始質感的同時，提升對環境與時間的耐受性。

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

在即將於 4 月 10 日至 12 日舉辦的「Automobile Council 2026」中，Toyota 將於展區內展出這款即將上市的儀表板總成，同時也將展示一台運用既有 GR Heritage Parts 重新整備的 A80 Supra 實車。此外，展區內亦規劃展出以 GR Garage 水戶毛谷店為首、使用已上市及即將上市零件復原的 Sprinter Trueno (AE86)，以及非屬該計畫範疇、但同樣持續提供零件支援的 Lexus LFA，展現品牌在經典車零件供應與延續方面的整體願景。

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

現代材料重現經典！　Toyota GR 宣布復刻 A80 Supra 儀錶板總成

該儀表板總成預計於 2026 年秋季正式上市，屆時將與其他既有 GR Heritage Parts 及原廠零件相同，於日本全國的 GR Garage、Toyota 經銷商及 JMS 等通路銷售，並規劃提供專業安裝服務。Toyota 表示，未來將持續傾聽車主需求，逐步擴大復刻零件的品項，涵蓋範圍自核心機械部件延伸至內外裝零件，以協助更多經典車款長期且完整地行駛於道路上。

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關鍵字：TOYOTASupra牛魔王A80跑車汽車新車GR零件儀表台

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