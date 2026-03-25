「大改款LEXUS ES」台灣預告上市！全新2.0升油電省油省稅金

▲新一代LEXUS ES預告4/28開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

去年台北車展首秀的大改款LEXUS ES，台灣和泰確認在4月28日正式上市，動力迎來重要革新，導入全新2.0升油電與電動版，象徵ES已經全面捨棄純燃油動力，進入新能源時代。

▲台灣提供油電、電動版雙動力，300h換成全新2.0升油電。

台灣新ES上市在即，從業務端資訊得知，將有油電、電動版雙動力，共計4款車型，油電車型300h從過去的2.5升油電換成2.0升油電，不僅省稅金，且平均油耗預估也有破20km/L表現。

ES 300h提供豪華版、頂級版2種車型，入門搭載18吋鋁圈、數位儀錶、14吋中控螢幕、電動天窗、電動尾門等；頂級版升級雙前座加熱通風座椅、PVM環景影像、HUD抬頭顯示、車門自動吸附等。全車系都標配LSS 4.0＋安全防護。

▲電動版同樣具備2種車型。

台灣也會導入全新電動版ES 500e，提供頂級、旗艦款2種車型，相較油電車型，電動入門就搭載19吋鋁圈、64色氣氛等，以及電動版標配的Direct 4四驅系統，AVS電子懸吊等。

全新ES採用升級後的TNGA GA-K平台打造，車身尺碼同步放大，並同時提供Hybrid油電與純電動力，象徵LEXUS招牌豪華房車正式邁入全面電氣化時代，過去的ES 200、ES 250純燃油動力不再提供。