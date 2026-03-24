Hyundai最小電動車「Casper推新旗艦車型」！外觀微調座艙有感升級

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 近期於韓國市場為旗下最小型電動車 Casper Electric 擴充產品編成，推出全新頂規 Lounge 車型，進一步強化產品質感與配備水準。此次新增的 Lounge 版本定位高於既有的 Cross 車型，成為車系旗艦選擇，代表原廠有意將微型電動 SUV 向更高質感市場延伸。

外觀方面，Lounge 車型透過細節調整與專屬配色強化辨識度。包含全新設計的水箱護罩紋理、專屬 Glow Mint 車色，以及針對車身塑料防刮材質導入較淺色的 Metallic 塗裝，營造更精緻的視覺效果。同時搭配 17 吋全新造型鋁圈，整體風格較 Cross 車型更偏向都會取向。此外，包含 LED 頭燈與尾燈在內的全套 LED 照明亦列為標準配備。

座艙則是此次升級重點。Lounge 車型導入真皮座椅配置，在同級距微型電動車中相對少見，並進一步搭配針織材質頂篷與遮陽板，提升整體觸感與質感表現。音響系統方面則採用 Kevlar 振膜喇叭，有助於提升音質表現，顯示原廠在舒適與娛樂體驗上的著墨。

科技配備方面，標配 10.25 吋中控觸控螢幕與同尺寸數位儀表，並導入 Level 2 駕駛輔助系統，滿足日常通勤使用需求。其他如天窗與無線充電板則列為選配項目。此外，原廠亦提供多樣化配件，包括車內收納系統、寵物相關配件、車頂架、可伸縮遮陽棚以及充氣床墊等，進一步提升使用彈性。

動力系統方面，Casper Electric Lounge 採用較高輸出的電動馬達，最大馬力為 113 匹馬力，並搭配容量 49 kWh 的電池組，官方續航里程為 295 km。相較 Cross 車型增加約 10 km，但因輪圈尺寸差異，仍較 Inspiration 車型少約 20 km。

售價方面，Lounge 車型於韓國市場定價為 3,641 萬韓元，約折合新台幣 77 萬元。不過若納入當地電動車補助，實際入手價格可望降至約 2,000 萬韓元（約新台幣 43 萬元）水準。

目前 Hyundai 尚未確認 Lounge 車型是否會隨 Hyundai Inster 一同導入海外市場。不過隨著 Cross 車型已陸續拓展至其他地區，未來不排除進一步擴大產品編成。