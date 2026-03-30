台灣「TOYOTA神車Altis」即將改款！最大痛點配備重大升級

▲TOYOTA新Altis文件曝光！出現車迷敲碗已久的關鍵配備。（圖／翻攝自內政部消防署、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

雖然目前銷售榜都是休旅車天下，但TOYOTA Altis仍是台灣最強的房車銷售王，近來新Altis出現在內政部消防署網站，不僅外型變得不一樣，更有望補齊敲碗已久的電子手剎車。

▲TOYOTA Altis登錄資料中，外型採用日規版本。

從根據內政部消防署公布電油電車緊急救援手冊中，赫然出現TOYOTA Corolla Altis的相關資訊，最引人注意的是，圖片中的車頭造型竟然換上偏向日規版本的設計風格。

不過需要值得注意的是，該手冊圖片上仍標示「SAMPLE」，代表可能僅為示意用途，並不一定代表最終市售版本，但仍提供了相當高的參考價值。

▲車內文件也暗示將追加電子手剎車，補上全速域ACC。

不過最大關鍵肯定是車內的配備動向，資料顯示，未來Altis有望補上消費者期待已久的電子式手煞車（EPB）以及Auto Hold功能，也代表有望加入全速域ACC，這項升級對於日常用車便利性提升相當有感，畢竟Corolla Cross、Yaris Cross等車系都具備電子手剎車，作為台灣房車銷售王Altis肯定要補上這個大痛點。

事實上，台灣和泰日前已預告，將配合Corolla車系60週年，在今年第二季推出Altis新車，如今再搭配疑似改款資訊曝光，也讓市場開始期待，是否會有更完整的產品更新同步登場。