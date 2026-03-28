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台灣本田「進口油電休旅」今年見！日本搶先開賣新台幣74萬

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA ZR-V日本公布售價！台灣預計2～3季進口導入。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

除了油電CR-V外，作為台灣本田今年重點的進口新車，全新油電ZR-V已正在最後籌備階段，不過日本已搶先一步開賣最新改款ZR-V，捨棄汽油渦輪，僅有單1油電動力，當地售價新台幣74萬起！

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲日規ZR-V統一為油電，並有前驅、四驅可選。

日規HONDA ZR-V僅有2.0升e:HEV油電，也就是台灣會導入的動力，日規改款重點新增更有跨界風格的Cross Touring車型，等級共計4款可選，有前驅、四驅配置，開價370.7～472.78 萬日圓，折合新台幣74～95萬。

日規推出全新的Cross Touring跨界車型，賦予更多防刮護板來強調戶外休閒氣息，並採蜂巢式水箱罩，前後保桿設計也與標準款略有差異。

▲日本小改款ZR-V正式現身！即將在近期上市。（圖／翻攝自HONDA）

▲內裝車機螢幕整合Google系統。

內裝科技部分，小改款ZR-V採9吋多媒體螢幕，整合Google系統，使用者可直接下載Google Play商店應用程式，而無需透過手機連接；同時HONDA Connect智慧聯網功能也進一步升級，大幅提升日常便利性與整車科技感。

日規ZR-V藉由改款全面取消傳統燃油動力，統一採用2.0升e:HEV油電混合動系統，輸出約184匹綜效馬力，兼具節能與動力表現。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

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