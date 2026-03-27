日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

Infiniti於台灣時間3月27日正式發表全新跑旅QX65，視為品牌重返市場的重要關鍵，對台灣市場來說更值得關注的是，裕隆日產日前已明確表態，QX65正是未來有望以「美規車零關稅」模式導入的重點車款之一，戰略意義相當明確。

▲裕隆日產美規車名單點名將導入QX65跑旅。

裕隆日產過去已多次釋出訊號，未來將評估以「美規車零關稅」模式導入，而QX65正是被點名的重點車款之一。全新QX65首波提供3款車型，共有Lxue、Sport、Autograph，售價53,990～62,590美金，折合新台幣172～199萬。

▲QX65與QX60 7人座共用平台，而QX65僅提供5人座爭取最大車室空間。

回到產品本身，QX65定位為雙排五人座跑旅休旅，最大特色在於斜背式Coupe造型，整體設計向過去經典的FX車系致敬，帶有濃厚運動風格。車身線條強調流線與肌肉感，與傳統家庭導向SUV做出明顯區隔，鎖定的是更重視外型與個性化的買家族群。

QX65與QX60共享平台，透過取消第三排座椅，營造出更低趴、更動感的視覺比例，動力方面則採用2.0升VC-Turbo渦輪引擎，具備約268匹馬力輸出，搭配9速自排變速箱與四輪驅動系統，主打性能與日常舒適兼顧的設定。

▲內裝配備延續QX60豪華細膩。

內裝基本延續QX60配置，包括雙12.3吋數位儀表＋中控螢幕、高階Klipsch音響、通風加熱座椅、按摩功能、ProPILOT Assist駕駛輔助系統等，整體配備水準直接對標歐系跑旅SUV市場，如BMW X6、賓士GLE Coupe等。

QX65預計將於今年率先在北美上市，而由於採美國生產，也正好符合台灣未來若開放美規車零關稅政策的導入條件，對裕隆日產來說，這不僅是補強產品陣容的一步，更可能成為測試高端進口策略的關鍵車款。