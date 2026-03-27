ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

Infiniti於台灣時間3月27日正式發表全新跑旅QX65，視為品牌重返市場的重要關鍵，對台灣市場來說更值得關注的是，裕隆日產日前已明確表態，QX65正是未來有望以「美規車零關稅」模式導入的重點車款之一，戰略意義相當明確。

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲裕隆日產美規車名單點名將導入QX65跑旅。

裕隆日產過去已多次釋出訊號，未來將評估以「美規車零關稅」模式導入，而QX65正是被點名的重點車款之一。全新QX65首波提供3款車型，共有Lxue、Sport、Autograph，售價53,990～62,590美金，折合新台幣172～199萬。

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲QX65與QX60 7人座共用平台，而QX65僅提供5人座爭取最大車室空間。

回到產品本身，QX65定位為雙排五人座跑旅休旅，最大特色在於斜背式Coupe造型，整體設計向過去經典的FX車系致敬，帶有濃厚運動風格。車身線條強調流線與肌肉感，與傳統家庭導向SUV做出明顯區隔，鎖定的是更重視外型與個性化的買家族群。

QX65與QX60共享平台，透過取消第三排座椅，營造出更低趴、更動感的視覺比例，動力方面則採用2.0升VC-Turbo渦輪引擎，具備約268匹馬力輸出，搭配9速自排變速箱與四輪驅動系統，主打性能與日常舒適兼顧的設定。

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲Infiniti QX65正式發表！裕隆日產日前已透露將爭取導入。（圖／翻攝自Infiniti）

▲內裝配備延續QX60豪華細膩。

內裝基本延續QX60配置，包括雙12.3吋數位儀表＋中控螢幕、高階Klipsch音響、通風加熱座椅、按摩功能、ProPILOT Assist駕駛輔助系統等，整體配備水準直接對標歐系跑旅SUV市場，如BMW X6、賓士GLE Coupe等。

QX65預計將於今年率先在北美上市，而由於採美國生產，也正好符合台灣未來若開放美規車零關稅政策的導入條件，對裕隆日產來說，這不僅是補強產品陣容的一步，更可能成為測試高端進口策略的關鍵車款。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：InfinitiQX60SUV休旅車豪華7人座跨界休旅QX50QX65

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【火爆反擊】被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦

推薦閱讀

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

最新文章

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV42026-03-27

日系豪華全新跑旅首發2026-03-27

賓士邁巴赫旗艦S-Class小改款亮相2026-03-27

Sony與Honda電動車計劃宣告終止2026-03-26

11家業者結盟成立台灣最大充電網2026-03-26

Kia「新跨界休旅預告4月發表」2026-03-26

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！2026-03-26

Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身2026-03-26

台灣愛快羅密歐「第3款新車預告上市2026-03-26

Skoda電動休旅雙車型年中推小改款2026-03-26

熱門文章

日系豪華全新跑旅首發2026-03-27

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV42026-03-27

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！2026-03-26

賓士邁巴赫旗艦S-Class小改款亮相2026-03-27

Kia「新跨界休旅預告4月發表」2026-03-26

Sony與Honda電動車計劃宣告終止2026-03-26

131.8萬起！台灣寶嘉聯合新車大軍壓境2026-03-25

台灣本田「全新油電CR-V」來了2026-03-25

台灣愛快羅密歐「第3款新車預告上市2026-03-26

台灣「TOYOTA零關稅美規車」再等等2026-03-25

相關新聞

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身！外觀、內裝大翻新還有全新油電

Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身！外觀、內裝大翻新還有全新油電

Skoda電動休旅雙車型「今年中推小改款」！數位功能＆駕駛輔助升級

Skoda電動休旅雙車型「今年中推小改款」！數位功能＆駕駛輔助升級

讀者迴響

熱門文章

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

131.8萬起！台灣寶嘉聯合新車大軍壓境　熱門休旅、7人座都來了

131.8萬起！台灣寶嘉聯合新車大軍壓境　熱門休旅、7人座都來了

台灣本田「全新油電CR-V」來了！2.0升動力稅金挑戰TOYOTA RAV4

台灣本田「全新油電CR-V」來了！2.0升動力稅金挑戰TOYOTA RAV4

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366