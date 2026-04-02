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勞斯萊斯「庫里南超豪華休旅」推遊艇系列！私人訂製款工藝超精緻

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 日前正式推出 Cullinan Yachting 系列，此為四款私人訂製車型，靈感源自現代遊艇的美學、材質與精神。每款車分別以羅盤四方位 —— 北、南、東、西 —— 為主題，透過內裝與外觀細節展現獨特風格。該系列不僅彰顯品牌與航海世界的深厚連結，亦回溯創辦人 Charles Rolls 家族與帆船 Santa Maria 的歷史淵源，將海事文化融入頂級汽車工藝之中。

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

四款 Cullinan Yachting 均採用海洋級柚木飾板，並於儀表板與野餐桌板融入手工繪製的藝術創作，呈現快艇高速駛向停泊遊艇時所留下的水痕波紋。該圖樣方向依各車對應的羅盤方位而定，確保每部車皆為獨一無二之作。勞斯萊斯表示，此項手工繪製工序歷時兩個月研發，透過噴槍與細筆在濕潤漆面上逐步塑造出水波流動的自然感，展現品牌日益受到客戶青睞的手工訂製工藝。

在外觀與細節上，每款車型依據其羅盤方位採用不同車色：北極以 Crystal over Light Blue 呈現高緯度冷冽水域的意象；南方選用 Crystal over Arabian Blue IV，傳遞溫暖海域的深沉藍調；東方則以 Dark Silk Teal 展現深水的神秘感；西方則以 Sapphire Gunmetal 呼應暴風雨中的海天色調。車側前葉子板飾有手工繪製的羅盤圖案，對應方位點綴紅色標記，並搭配手工施作的 Phoenix Red 與 Arctic White 雙腰線，整體細節呼應遊艇甲板的鏡面金屬工藝。

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

內裝方面，四款車型皆採用 Arctic White 與 Navy Blue 雙色皮革，座椅飾有手工縫製的索具圖騰，其縫線結構源自繩索編織的工法，由具皇家海軍背景的工匠操刀，呈現出精緻的航海意象。車頂篷則搭載獨特的 Starlight Headliner，以地中海風向圖為藍本，將流動的氣流以靜態與動態交錯的光纖星光呈現於車內，營造出沉浸式的導航氛圍。

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

Rolls-Royce 指出，品牌與航海領域的連結可追溯至創立之初，不僅在車身線條設計上汲取遊艇靈感，歷代多款車型如 Phantom Drophead Coupé、Spectre 及 Boat Tail 等，亦融入競速帆船的設計語彙。此次 Cullinan Yachting 系列不僅延續此傳統，更透過細膩的材質選用與手工技藝，將海事文化中的冒險精神與奢華質感融合，為頂級訂製車市場再添獨特篇章。

向航海工藝致敬　Rolls-Royce 推出 Cullinan Yachting 系列

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯CullinanYachting休旅車訂製遊艇SUV汽車新車

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