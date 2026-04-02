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台灣「BMW全新iX3即將上市」接單火熱！大陸搶先推出空間放大長軸款

▲台灣BMW iX3上市在即，大陸近期預告將推出長軸版。（圖／翻攝自BMW）

▲台灣BMW iX3上市在即，大陸近期預告將推出長軸版。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣BMW今年新車重頭戲，iX3自去年發表後已經造成熱烈迴響，已經有不少業務開始接單，且接單情況相當踴躍。自於大陸市場也預告會在4月北京車展，推出空間放大、更有感舒適的iX3長軸版。

▲台灣BMW iX3上市在即，大陸近期預告將推出長軸版。（圖／翻攝自BMW）

▲大陸預告4月北京車展推出長軸版iX3。

雖然大陸iX3長軸版本不會在台灣導入規劃，不過台灣今年即將登場的BMW iX3將維持全球標準軸距設定，市場熱度已提前反映，據業務端了解目前接單狀況相當踴躍，在油價議題與電動車趨勢推動下，已成功吸引不少消費者關注與預訂。

▲台灣BMW iX3上市在即，大陸近期預告將推出長軸版。（圖／翻攝自BMW）

▲軸距有感放大，強化後座舒適度與空間感。

主角回到大陸即將在4月推出的iX3長軸，造型上維持相同設計，但針對當地法規進行細節調整，例如取消電動彈出式門把，至於真正的升級重點在車身尺碼，軸距一口氣增加至3005mm，且延伸幅度集中於後座區域，明顯強化乘坐舒適性與腿部空間，同時也讓整體實用機能進一步提升。

iX3長軸版同樣採用Neue Klasse平台與第六代eDrive技術，並導入800V高壓系統。iX3 50L採雙馬達四驅配置，搭配約108kWh電池，具備超過900km（CLTC）的續航表現，同時支援最高400kW快充能力，無論補能效率或長途使用彈性都具備相當水準。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX2X2X3iX3

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