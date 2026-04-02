288萬起、配備補回來了！新TOYOTA「越野休旅Land Cruiser」開賣

▲和泰補救升級Land Cruiser關鍵的後軸差速器鎖定。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年因規格表誤植，導致台灣首波交車的TOYOTA Land Cruiser都缺少後軸差速器鎖定引起車迷炸鍋，不過酸民這次別再酸了！台灣和泰端出2027年式的Land Cruiser，相較去年首發版本多了2萬，但已經補上後軸差速器鎖定。

▲Land Cruiser 高階款290萬比去年首發版多2萬，升級後軸差速器鎖定。

台灣新年式TOYOTA Land Cruiser提供2款車型，售價288、290萬，可搭配舊換新來到283與285萬，而290萬的越野極境版才有「電子後軸差速器鎖定功能」，讓越野玩家在極端崎嶇或單側輪打滑、懸空的嚴峻環境下，可強制同步後軸兩側動力，將扭力平均分配至左右輪。即便身處濕滑險境也能維持推進力，輕易突破阻礙，展現無與倫比的越野實力。

▲僅290萬的車型才有「電子後軸差速器鎖定功能」。

和泰汽車4月2日正式宣布27年式車型全新到港，提供兩種等級編成，原車型等級「越野探索版」已搭載豐富配備，包含Full-Time 4WD 全時四輪驅動、強化版智慧型越野地形系統、電控防傾桿分離裝置等，已具備強大的越野實力，但為進一步滿足極致越野玩家的需求，本次全新等級「越野極境版」進階搭載「電子後軸差速器鎖定功能」。

▲兩款車型都搭載2.8升柴油渦輪配48V輕油電。

Land Cruiser搭載2.8升柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統，可輸出204匹馬力與51公斤米扭力，搭配8速手自排變速箱、Full Time 4WD全時四驅、Torsen LSD中央限滑差速器與後軸限滑差速器等；為了有更強悍的越野身手，此次還新增了電控防傾桿，除了公路上能確保行駛穩定，進入越野地形時也可一鍵解鎖，帶來多的懸吊行程，而智慧型越野地形系統，能讓駕駛輕鬆對應泥地、沙地、岩石、雪地等情境，最後輔以TOYOTA Safety Sense 3.0主動安全系統，提供完善的主動安全防護。