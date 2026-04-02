歐寶「電動性能鋼砲Corsa GSE」登上綠色地獄！預計今年投入量產

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前宣布，旗下全新純電性能掀背車 Corsa GSE 正進行上市前的最終調校，並選在素有「綠色地獄」之稱的紐柏林賽道完成底盤與動態設定的微調作業。該車型預計將於今年稍後進入量產階段，成為品牌 GSE 家族的最新成員。

作為一款強調性能表現的純電車型，Corsa GSE 搭載專屬運動化底盤，並針對油門反應、轉向系統與電子穩定控制 (ESC) 進行特別調校，以對應其動力輸出。Opel 表示，測試團隊在紐柏林賽道集中於這些項目的微調，確保量產車型能達到最佳的操控表現，並成為歷代 Corsa 中性能最強的量產版本。

Opel 執行委員會成員暨 Stellantis 中歐工程領導資深副總裁 Marcus Lott 表示，品牌希望讓更多消費者體驗純電掀背帶來的駕駛樂趣與動態表現，因此特別選擇在紐柏林賽道進行最終設定，確保車輛在零排放行駛的同時，仍能提供令人振奮的操控感受。

除了性能測試進度明朗，Opel 也確認全新 Corsa GSE 將於今年 10 月 12 日至 18 日舉行的巴黎車展上進行公開首演。該車將透過專屬的設計細節展現其性能定位，並延續品牌在電動化轉型過程中，兼顧實用性與駕駛魅力的產品策略。

Opel 指出，Corsa GSE 的推出進一步強化了品牌在純電動車領域的產品布局。作為德國最早投入汽車製造的車廠之一，Opel 現已透過多能源平台實現全車系電動化，並與英國姊妹品牌 Vauxhall 共同在全球超過 60 個市場提供產品。關於新車的詳細規格與上市資訊，預計將在後續陸續公布。