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歐寶「電動性能鋼砲Corsa GSE」登上綠色地獄！預計今年投入量產

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前宣布，旗下全新純電性能掀背車 Corsa GSE 正進行上市前的最終調校，並選在素有「綠色地獄」之稱的紐柏林賽道完成底盤與動態設定的微調作業。該車型預計將於今年稍後進入量產階段，成為品牌 GSE 家族的最新成員。

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

作為一款強調性能表現的純電車型，Corsa GSE 搭載專屬運動化底盤，並針對油門反應、轉向系統與電子穩定控制 (ESC) 進行特別調校，以對應其動力輸出。Opel 表示，測試團隊在紐柏林賽道集中於這些項目的微調，確保量產車型能達到最佳的操控表現，並成為歷代 Corsa 中性能最強的量產版本。

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

Opel 執行委員會成員暨 Stellantis 中歐工程領導資深副總裁 Marcus Lott 表示，品牌希望讓更多消費者體驗純電掀背帶來的駕駛樂趣與動態表現，因此特別選擇在紐柏林賽道進行最終設定，確保車輛在零排放行駛的同時，仍能提供令人振奮的操控感受。

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

除了性能測試進度明朗，Opel 也確認全新 Corsa GSE 將於今年 10 月 12 日至 18 日舉行的巴黎車展上進行公開首演。該車將透過專屬的設計細節展現其性能定位，並延續品牌在電動化轉型過程中，兼顧實用性與駕駛魅力的產品策略。

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

Opel 指出，Corsa GSE 的推出進一步強化了品牌在純電動車領域的產品布局。作為德國最早投入汽車製造的車廠之一，Opel 現已透過多能源平台實現全車系電動化，並與英國姊妹品牌 Vauxhall 共同在全球超過 60 個市場提供產品。關於新車的詳細規格與上市資訊，預計將在後續陸續公布。

最終測試登上紐柏林賽道　全新 Opel Corsa GSE 即將登場

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Opel歐寶CorsaGSE電動鋼砲電動車掀背車汽車新車紐柏林綠色地獄賽道

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