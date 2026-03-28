ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸將推「首款油電越野新車」！Wilderness Hybrid預告4／1登場

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 New York Auto Show 開展時間逼近，多家車廠已陸續釋出重點新車資訊，其中 Subaru 也確認將帶來全新作品，並預告品牌首款 Wilderness Hybrid 車型將於 4 月 1 日正式亮相，進一步擴展其電氣化產品線。

從產品布局來看，Subaru 目前在美國市場僅提供 Subaru Crosstrek Hybrid 與 Subaru Forester Hybrid 兩款油電車型，因此這次即將登場的 Wilderness Hybrid 很可能以 Forester 為基礎打造。考量 Forester 同時為品牌在當地銷售主力之一，且具備美國在地生產優勢，作為首款導入 Wilderness 油電版本的機率相對較高。

若以現行 Forester Hybrid 動力架構推估，新車將搭載 2.5 升四缸自然進氣引擎，結合鋰電池與雙馬達配置，並整合於 CVT 無段變速系統中，綜效輸出可達 194 匹馬力。在油耗表現方面，市區與高速分別為約 35 mpg（約 14.9 km/L 與 14.5 km/L），兼顧動力與節能表現。

除了動力系統升級外，Wilderness 車型一向主打越野能力與粗獷風格，新車預期將延續相關設定，包括專屬前保桿造型、重新設計的水箱護罩與底盤防護板，並搭配專用霧燈、陽極銅色飾件與消光黑引擎蓋貼膜，以降低反光干擾。整體視覺不僅更具辨識度，也強化戶外機能形象。

底盤與越野能力方面，Wilderness 版本預期將導入升高懸吊設定，提供約 236 mm 的離地高度，並搭配 17 吋消光黑鋁圈與全地形輪胎，進一步提升非鋪裝路面通過性。內裝部分則有望延續現行配置，包括 StarTex 防水材質座椅，搭配銅色縫線與專屬壓印頭枕，同時提供 12.3 吋數位儀表與 11.6 吋中控螢幕，兼顧科技與實用性。

Subaru 此次推出 Wilderness Hybrid，代表品牌開始嘗試將油電動力與越野定位結合，進一步拓展產品差異化。隨著全球市場對節能與多功能車型需求同步成長，這類兼顧戶外機能與油耗表現的車型，未來在市場上的發展值得持續觀察。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸WildernessHybrid油電越野休旅汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jennie「瞳孔地震」全被拍　與舞者互動超可愛＞＜♥　

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

速霸陸將推首款油電越野新車2026-03-28

賓士AMG新世代旗艦性能車現身2026-03-27

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV42026-03-27

日系豪華全新跑旅首發2026-03-27

賓士邁巴赫旗艦S-Class小改款亮相2026-03-27

Sony與Honda電動車計劃宣告終止2026-03-26

11家業者結盟成立台灣最大充電網2026-03-26

Kia「新跨界休旅預告4月發表」2026-03-26

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！2026-03-26

Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身2026-03-26

熱門文章

賓士AMG新世代旗艦性能車現身2026-03-27

速霸陸將推首款油電越野新車2026-03-28

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！2026-03-26

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV42026-03-27

日系豪華全新跑旅首發2026-03-27

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬2026-03-23

Kia「新跨界休旅預告4月發表」2026-03-26

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬2026-03-23

台灣愛快羅密歐「第3款新車預告上市2026-03-26

131.8萬起！台灣寶嘉聯合新車大軍壓境2026-03-25

相關新聞

賓士「AMG新世代旗艦性能車」現身！街道＆賽車雙版本同步推動

賓士「AMG新世代旗艦性能車」現身！街道＆賽車雙版本同步推動

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

賓士「邁巴赫旗艦S-Class」小改款亮相！頂奢豪華房車全面升級

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

Sony與Honda「2款電動車計劃宣告終止」！準車主訂金將全數歸還

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

讀者迴響

熱門文章

賓士「AMG新世代旗艦性能車」現身！街道＆賽車雙版本同步推動

賓士「AMG新世代旗艦性能車」現身！街道＆賽車雙版本同步推動

速霸陸將推「首款油電越野新車」！Wilderness Hybrid預告4／1登場

速霸陸將推「首款油電越野新車」！Wilderness Hybrid預告4／1登場

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

台灣三菱「全新國產7人座休旅」今年見！5款新車大爆發陸續登台

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日本進口「美規TOYOTA休旅、放大版RAV4」成風向！台灣參考有望跟進

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

日系豪華全新跑旅發表「台灣等美規車零關稅導入」！外型、內裝都有料

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Kia「新跨界休旅預告4月發表」挑戰TOYOTA神車！空間更大、配備更豐富

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

Mazda改款「新休旅開賣新台幣76萬」台灣導入再等等！質感升級更好看

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366