速霸陸將推「首款油電越野新車」！Wilderness Hybrid預告4／1登場

圖文／7Car 小七車觀點

隨著 New York Auto Show 開展時間逼近，多家車廠已陸續釋出重點新車資訊，其中 Subaru 也確認將帶來全新作品，並預告品牌首款 Wilderness Hybrid 車型將於 4 月 1 日正式亮相，進一步擴展其電氣化產品線。

從產品布局來看，Subaru 目前在美國市場僅提供 Subaru Crosstrek Hybrid 與 Subaru Forester Hybrid 兩款油電車型，因此這次即將登場的 Wilderness Hybrid 很可能以 Forester 為基礎打造。考量 Forester 同時為品牌在當地銷售主力之一，且具備美國在地生產優勢，作為首款導入 Wilderness 油電版本的機率相對較高。

若以現行 Forester Hybrid 動力架構推估，新車將搭載 2.5 升四缸自然進氣引擎，結合鋰電池與雙馬達配置，並整合於 CVT 無段變速系統中，綜效輸出可達 194 匹馬力。在油耗表現方面，市區與高速分別為約 35 mpg（約 14.9 km/L 與 14.5 km/L），兼顧動力與節能表現。

除了動力系統升級外，Wilderness 車型一向主打越野能力與粗獷風格，新車預期將延續相關設定，包括專屬前保桿造型、重新設計的水箱護罩與底盤防護板，並搭配專用霧燈、陽極銅色飾件與消光黑引擎蓋貼膜，以降低反光干擾。整體視覺不僅更具辨識度，也強化戶外機能形象。

底盤與越野能力方面，Wilderness 版本預期將導入升高懸吊設定，提供約 236 mm 的離地高度，並搭配 17 吋消光黑鋁圈與全地形輪胎，進一步提升非鋪裝路面通過性。內裝部分則有望延續現行配置，包括 StarTex 防水材質座椅，搭配銅色縫線與專屬壓印頭枕，同時提供 12.3 吋數位儀表與 11.6 吋中控螢幕，兼顧科技與實用性。

Subaru 此次推出 Wilderness Hybrid，代表品牌開始嘗試將油電動力與越野定位結合，進一步拓展產品差異化。隨著全球市場對節能與多功能車型需求同步成長，這類兼顧戶外機能與油耗表現的車型，未來在市場上的發展值得持續觀察。