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Google地圖新功能「電動車駕駛有福了」！一鍵規劃充電＆續航計算

圖文／7Car 小七車觀點

隨著電動車市場持續擴大，導航與充電規劃也逐漸成為使用體驗的重要一環。Google Maps 近期針對搭載 Android Auto 的車輛推出全新功能，支援超過 350 款車型，提升長途行駛時的續航管理與充電規劃效率，讓駕駛不再需要頻繁切換不同應用程式查找充電站。

這次主要更新的部分，在於將車輛資訊與導航系統整合，車主只需在 Google Maps 中新增車輛資料，包括車型與驅動類型，系統便能依據車輛特性進行更精準的路線計算。設定目的地後，系統可預估整段旅程的電量消耗，作為行程規劃的基礎。

進一步輸入目前電池電量後，功能也會進一步解鎖，包含建議充電站停靠點、預估抵達時剩餘電量，以及將充電時間納入計算的更新抵達時間。車主也可自行設定抵達目的地時希望保留的電量比例，避免一到達就必須立即充電，提升整體行程彈性。

Google 表示這些預測是透過 AI 與進階能源模型所完成，系統會綜合分析車輛重量、電池容量，同時結合即時交通、道路坡度與天氣條件等數據，提升計算準確度。

目前該功能已率先在美國市場推出，並支援 16 個品牌車型，包括 Audi、BMW、Hyundai、Kia、Mercedes-Benz、Toyota 與 Volkswagen 等主流品牌，未來將會持續擴大支援範圍。

雖然 Google Maps 這項更新雖然屬於軟體方面的優化，但對於電動車主而言，可以透過更完整的續航與充電整合機制，有望進一步降低長途行駛的門檻，同時也驗證導航系統正逐步成為電動車生態中的關鍵一環。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Google谷歌地圖Maps電動車導航充電電量汽車新車

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