「TOYOTA全新休旅」化身露營越野車！空間更實用、配備更豐富

▲TOYOTA Land Cruiser FJ不僅能越野！還能作為戶外休閒露營車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於泰國車展剛發表的TOYOTA Land Cruiser FJ，原廠打鐵趁熱，追加推出全新的越野套件概念車，為Land Cruiser FJ帶來更多亮點、話題，直接把Land Cruiser FJ打造成一台戶外露營車，從代步工具升級為戶外玩樂的越野大玩具！

▲Land Cruiser FJ露營概念車，加入掀頂式車頂帳篷。

TOYOTA Land Cruiser FJ主打親民價格與實用越野能力，當地開價約126.9萬泰銖，折合新台幣約124萬元，明顯鎖定想入門越野、又不想負擔高昂車價年輕族群。

泰國車展全新展出的The Nature Explorer概念車，以煙燻藍車色搭配白色車頂，最搶眼的是車頂配置。原廠導入ARB打造的全尺寸車頂架與車邊帳，並加上掀頂式車頂帳篷，讓車輛在野外能快速變身成休息空間，長途旅行或野營都更有彈性。

除了露營機能，越野能力也同步升級，車頭與擋風玻璃兩側加裝LED探照燈，提高夜間行車視野，並換上17吋Lenso MX Dinero鋁圈，搭配全地形輪胎，強化在泥地、碎石等惡劣路況的通過性，整體戰力更貼近真正的戶外探險用途。

雖然泰國這款概念車並不會直接量產販售，但原廠將這些露營與越野升級配件開放選配，換句話說，未來泰國消費者入手Land Cruiser FJ後，也能依照需求自行打造專屬的露營車風格。