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「TOYOTA全新小休旅開賣」新台幣124萬！台灣已註冊車迷敲碗好想要

▲TOYOTA Land Cruiser FJ率先在泰國公布售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Land Cruiser FJ率先在泰國公布售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA全新越野小休旅焦點之作，率先在泰國公布售價，甚至比5月要上市的日本更搶先一步，泰國成為全球相當早導入的國家之一，隨著泰國當地官網同步開出售價，這款被視為小一號Land Cruiser的全新力作，讓台灣車迷許願敲碗好想要！

▲TOYOTA Land Cruiser FJ率先在泰國公布售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲泰國官網開放訂購，預計3月底上市。

TOYOTA Land Cruiser FJ承襲品牌經典越野精神，泰國預計3月底上市，官網預購126.9萬泰銖，折合新台幣約124萬，Land Cruiser FJ鎖定入門越野市場族群，展現TOYOTA試圖擴大越野產品版圖、向年輕與日常使用客層靠攏的企圖心。

外型設計融入復古元素，致敬早期FJ40車系，同時結合現代化線條，塑造出兼具硬派與都會感的視覺風格。車身尺碼較Land Cruiser 250更為靈活，搭配短軸距設定，不僅有助於提升越野靈活度，也讓日常駕駛更加輕鬆。

▲TOYOTA Land Cruiser FJ率先在泰國公布售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Land Cruiser FJ率先在泰國公布售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣已註冊Land Cruiser FJ埋下導入伏筆，但短期內的2.7升汽油登台機會可能性不高。

值得注意的是，台灣雖然已完成Land Cruiser FJ註冊，但短期內導入可能性仍相對有限，關鍵原因在於目前主力的2.7升汽油動力，無論在排放法規或油耗表現上，都較難符合台灣市場需求。

不過台灣想要看到Land Cruiser FJ也不是毫無機會，未來TOYOTA有望為Land Cruiser FJ導入2.8升柴油動力版本，若此配置成真，將大幅提升該車在台灣導入的可行性。台灣市場仍需等待更合適的動力配置，但隨著全球布局逐步展開，未來是否有機會導入，仍值得持續關注。

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關鍵字：TOYOTALand CruiserRAV4電動車Grand Highlander

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