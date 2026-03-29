Aston Martin代表作「Vanquish發展史一次看」！堅持V12引擎25年

圖文／7Car 小七車觀點

Aston Martin 旗下最具代表性的 GT 車系之一 Vanquish，迎來誕生 25 週年。從 2001 年初代問世至今，這款車型始終圍繞 V12 動力與豪華 GT 定位發展，同時也見證品牌從傳統工藝邁向現代高性能時代的轉變。

回顧 2001 年首度亮相的初代 Aston Martin Vanquish，對品牌而言具有指標意義。這款車是最後一批於 Newport Pagnell 工廠打造的車型之一，同時導入當時相當先進的電子油門（drive-by-wire）技術，象徵 Aston Martin 正式進入現代化世代。動力部分搭載 6.0 升 V12 引擎，輸出約 460 匹馬力，並搭配換檔撥片式自手排變速系統。隨後在 2004 年推出的 Vanquish S，動力進一步提升至 520 匹馬力，強化整體性能表現。

進入 2012 年，第二代 Aston Martin Vanquish 回歸市場，車身線條導入 Aston Martin One-77 的設計元素，同時大量採用碳纖維材質打造車體。動力系統升級至 565 匹馬力與 644 Nm 扭力，並導入 ZF 後置變速箱（transaxle），不僅提升加速表現，也改善整體操控與行路質感，讓 Vanquish 在 GT 領域的競爭力顯著提升。

來到 2024 年，全新世代 Aston Martin Vanquish 正式登場，整體產品定位進一步向高性能靠攏。外觀延續品牌經典設計元素，包括放大的水箱護罩與更具侵略感的引擎蓋線條，同時在空力與散熱效率上同步強化。動力系統改採 5.2 升雙渦輪 V12 引擎，最大輸出達 824 匹馬力與 1,000 Nm 扭力，性能數據已逼近當代超跑水準。極速達 214 mph（約 344 km/h），成為品牌歷來量產車中速度最快的代表之一。

Vanquish 從早期強調豪華與性能兼顧的 GT 跑車，逐步進化為具備超跑實力的旗艦車型。儘管市場環境持續朝電動化發展，但 V12 引擎所帶來的聲浪與機械感，仍是這款車型最核心的價值之一。未來隨著品牌策略調整，Vanquish 是否會導入電動化元素仍有待觀察，但在純內燃機時代的尾聲，這款車無疑已為 Aston Martin 寫下相當完整的一頁。