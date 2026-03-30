「Nissan全新大空間休旅」大陸4月開賣！雙動力最大續航力650公里

▲Nissan全新NX8大陸預計4月8日正式上市。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

東風日產新能源車款一輛接一輛，大陸去年才推出N6、N7兩款新能源汽車，今年更是加把勁預告4月8日上市空間更出色的旗艦電動休旅NX8，預計採用1.5升增程、純電雙動力，最大續航力可跑650公里。

▲全新NX8鎖定特斯拉Model Y級距而來。

全新NX8外型相當科幻未來，車身尺碼方面，長、寬、高分別為 4870/1920/1680mm，軸距2917mm，並提供19吋/ 20吋鋁圈選擇，定位在中大型SUV級距。

NX8純電版採用800高壓平台搭配寧德時代磷酸鐵鋰電池，搭載73、81度電池容量，73度電池擁有565、580公里續航力，而81度則有630與650公里選項。

NX8與N7相同另有提供1.5升增程式動力，搭載一具1.5升渦輪引擎結合電動馬達電池組，提供約102km至185km純電行駛距離，兼顧長途與城市通勤實用性。



▲NX8首創AI防暈車功能，且還有按摩座椅以及大空間。

近來首度公開的內裝來看，NX8用料不手軟，維持Nissan細膩的日系質感，中控配有可分割畫面的超大液晶螢幕結合數位儀表，並具備先進的AI演算、OTA遠端更新等功能。

更首創主打AI防暈車系統，系統能隨時預測乘客生理狀況，來針對動力作調整輸出、座椅坐姿等，並還有Nissan招牌的舒適減壓坐椅，加上近3米軸距的大空間，來強打後座舒適度。