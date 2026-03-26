Hyundai主力休旅「大改款Tucson」現身！外觀、內裝大翻新還有全新油電

▲新一代Hyundai Tucson量產版現身測試！最快今年問世。（圖／翻攝自《Healer TV》）

記者徐煜展／綜合報導

Hyundai積極對主力產品縮短改款週期，接下來主力大將Tucson也即將派出大改款應戰，從測試車輪廓來看，外型風格大轉變，內裝與動力系統也同步進化，整體戰力明顯再升級。

大改款Tucson捨棄現行款的流線未來感，轉向更方正硬派設計語彙。從目前測試車來看，車身線條變得更加俐落，包含隱藏式A柱、筆直的窗框輪廓，加上乾淨的側面設計，整體氣勢更接近越野風格。

▲車尾呈現H字樣來與品牌Logo呼應。

後方採用貫穿式日行燈設計，位置獨立在廠徽上方，下方則是大面積水箱護罩整合頭燈組，視覺更霸氣。車尾則呼應新世代語言，導入垂直式尾燈，中央黑色飾條甚至拼出類似「H」字樣，辨識度相當高。

新一代Tucson將導入全新「Pleos Connect」車載系統，基於Android Automotive開發，支援更多第三方App，整體操作邏輯更接近智慧手機。車內預期會搭載更大尺寸觸控螢幕，UI介面採多視窗設計，下方保留常用快捷鍵，並導入先進AI語音助理，強調智慧化與便利性，整體科技感大幅提升。

大改款Tucson預計導入最新TMED-II油電系統，搭配1.6升渦輪引擎，綜效輸出上看275匹馬力，性能表現明顯進化，同時PHEV插電式油電也不會缺席。