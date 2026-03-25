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台灣「TOYOTA零關稅美規車」再等等！熱門休旅、7人座售價試算出爐

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

在台美汽車關稅議題持續發酵之際，繼裕隆日產之後，台灣銷售龍頭和泰也鬆口「評估導入美規車型」的可能性，引發市場高度關注，若未來真的實施零關稅政策，消費者最在意的，無非就是「車價到底能便宜多少？」《ETtoday車雲》就以北美官網售價為基礎，搭配台灣現行稅制進行試算，來看看TOYOTA、LEXUS美規車有多便宜！

以北美官網售價簡單試算，扣除17.5%進口關稅，接著加回台灣不可避免的貨物稅（排氣量2.0升以上大多為30%），最後再乘上5%營業稅，需要特別強調的是，以下售價都是簡單初估，若台灣真的引進以下車款，實際售價仍會受到多項因素影響，包括運輸成本、配備調整、行銷費用、匯率波動，甚至是品牌在台灣的產品定位策略，因此不可能完全照此價格販售。

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Highlander過去在台就有不少討論熱度，且也有不少外匯水貨商引進。

首先看到台灣車迷期待、人氣相當高的TOYOTA 7人座休旅，Highlander在北美有提供汽油、油電動力，以主力2.5升油電車型在美國開價47,320美元起來看，扣除17.5%關稅後來到約169.9萬元新台幣，直接切入台灣中大型休旅的核心戰區，甚至對現行進口7人座市場帶來不小壓力。

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Grand Highlander在北美逐漸取代Highlander定位，是近期高人氣的7人座產品。

再來是尺碼更大的TOYOTA Grand Highlander，同樣屬於熱門的7人座產品，以北美2.5升油電入門價45,010美元初估，試算後約161.6萬元。值得注意的是，Grand Highlander在美國定位其實比Highlander更「實用取向」，但價格反而更親民，產品吸引力相當高。

▲速霸陸計劃推出TOYOTA Highlander雙生車。
▲Highlander EV電動7人座產品強勢，未來也有可能是評估登台車款。

還有款新車值得關注，Highlander電動版日前已在北美發表，北美目前尚未上市，未來可能直接取代油車Highlander地位，在全球電動車趨勢持續發展下，若未來搭配關稅政策鬆綁，Highlander EV電動休旅也不排除成為台灣市場的新選項之一。

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰拋美規車計劃，有望搭上零關稅再度引起消費者討論。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲LEXUS TX擁有3排7人座大空間，更能彌補現行RX沒有7人座的遺憾。

豪華品牌部分，LEXUS TX也被點名是潛在熱門選手，是來自TOYOTA Grand Highlander共用平台，入門TX350（2.4升渦輪）美國售價57,890美元起，換算後約207.9萬元新台幣，由於新RX不再提供7人座，若LEXUS TX以美規車身分登台，產品戰略意義不小。

另外，和泰汽車也已明確表示，即便未來關稅政策鬆綁，「不會改變現行主力產品編成」，如RAV4、Camry等熱銷車，仍會維持既有規格與日本進口供應體系，不會直接改成美規版本。

換句話說，零關稅的真正意義，不是讓現有車變便宜，關鍵還是高達30%的貨物稅，不過讓更多「原本進不來的車」，有機會進入台灣市場，對消費者來說，選擇變多，才是最大利多。

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關鍵字：TOYOTAGrand HighlanderRAV4LEXUSTXSUV休旅7人座

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