Skoda電動休旅雙車型「今年中推小改款」！數位功能＆駕駛輔助升級

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 旗下兩款純電車型 Elroq 與 Enyaq，憑藉 2025 年於歐洲市場亮眼的銷售表現，正式宣布將於 2026 年中期推出週期間更新。此次升級聚焦於數位功能、駕駛輔助系統與品牌標誌性的 Simply Clever 巧思設計，涵蓋從車載娛樂系統到動力電池技術的全面進化，進一步鞏固其於競爭激烈的歐洲電動車市場中的地位。

新款 Elroq 與 Enyaq 將搭載以 Android 為基礎的新世代資訊娛樂系統，介面重新設計，導入網格化選單、個人化設定與更直覺的搜尋功能，並首度提供車內應用程式商店，支援 YouTube、Spotify 等第三方應用程式。Škoda 也在此次更新中導入數位鑰匙功能，車主可透過智慧手機進行解鎖、上鎖與啟動車輛，並可透過錢包應用程式與家人共享使用權限。此外，Powerpass 充電服務已整合至導航系統，可直接顯示充電站評價、價格與即時可用性，並支援 Plug & Charge 功能，簡化充電流程。

呼應電動車多元使用場景，新車型導入車輛對負載 (V2L) 功能，可透過充電孔轉接頭或行李廂 230V 插座，為露營設備、電動自行車等外部裝置供電。同時，B 檔模式的動能回收系統新增兩段可調設定，駕駛可於鬆開電門後實現車輛完全減速至靜止，實現更為直覺的單踏板操作體驗。此兩項功能不僅提升日常便利性，也展現 Škoda 對於電動車使用情境的細膩考量。

在實用機能方面，Elroq 與 Enyaq 將新增前廂設計，提供 21 公升的額外儲物空間，並配備氣壓撐桿便於開啟。車內則導入支援 Qi2 磁吸無線充電規格的通風式手機盒，最高充電功率達 25 瓦，前後座亦保留最高 45 瓦的 USB-C 充電埠。Škoda 更將 Simply Clever 概念延伸至數位領域，新增「Tips」應用程式，透過短影片與提示訊息，協助車主逐步發掘車輛未使用過的功能，降低學習門檻。

此次更新亦針對駕駛輔助系統進行大規模升級，Travel Assist 3.0 整合全新雷達與感測器，提供更精確的車道維持與平順的車速控制。新增的車內攝影機可透過眼球追蹤技術，強化駕駛注意力與疲勞監測。前後保桿新增的角雷達則提升交叉路口輔助系統的偵測能力，能有效辨識橫向來車、機車、自行車與電動滑板車，進一步降低視野受限時的碰撞風險。此外，照明管理系統新增「低光源日間」模式，在陰天或晨昏時段會自動開啟尾燈，提升辨識度。

自 2026 年式車型起，Elroq 60 與 Enyaq 60 入門版本將採用磷酸鐵鋰（LFP）電池技術，具備成本效益、長循環壽命與日常充電靈活性等優勢，更適合都會通勤與頻繁充電的使用型態。此款電池由 Škoda 位於 Mladá Boleslav 的新產線供應，該廠自 2026 年 2 月底起已成為福斯集團內最大規模的電動車電池系統生產據點。

Škoda 表示，隨著此波產品更新，Elroq 與 Enyaq 將持續以更成熟的產品力，應對持續成長的歐洲電動車市場需求。